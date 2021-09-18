我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

世報中秋舞月光 15小舞者熱舞 17歲老師編舞

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Dancers World Production將帶15名學生在「中秋舞月光」舞台上演出。（Dancers World Production）
Dancers World Production將帶15名學生在「中秋舞月光」舞台上演出。（Dancers World Production）

為歡慶中秋節的到來，洛杉磯世界日報9月18日、19日兩天，在羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動。屆時有精彩節目表演、美食品嚐、玩花燈等遊戲。兩天的表演節目多樣化，其中包括Dancers World Production的15位小朋友，在當天帶來一系列的精采演出。

Dancers World Production過去曾在世界日報多場活動中表演，每場演出都驚艷全場。該校這次有15位年齡在8歲至15歲間的小舞者，將在中秋舞月光活動上帶來六支不同風格的團體舞蹈，風格包括抒情爵士及爵士舞等。這次表演的舞蹈都是由該校最年輕的舞蹈老師Sabrina黃編排。Sabrina黃僅有17歲，今年獲得世界青少年舞蹈大賽最佳編舞，平時擅長跳現代舞。

創辦人Christina黃表示，這次的表演多是在2021年美國舞蹈總決賽獲得冠軍的舞蹈曲目，她說該校學生已有連續五年榮獲美國舞蹈總冠軍，幾乎每位學生都十分活躍於各大主流舞蹈比賽。Christina黃說，當初創辦該校時，就是希望將主流舞蹈帶入華人區，平時也不定期邀請知名舞蹈老師開設「大師課程」，讓學生從小就向大師切磋學習，增進自己的舞藝。

Dancers World Production最年輕的舞蹈老師Sabrina黃...
Dancers World Production最年輕的舞蹈老師Sabrina黃。（Dancers World Production）

美國 世界日報 洛杉磯

上一則

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

下一則

天普市車禍 休班警當場死亡

延伸閱讀

大華超市與您共賀中秋 買月餅送老虎堂冰棒

大華超市與您共賀中秋 買月餅送老虎堂冰棒
公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓

公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓
中秋舞月光 千里共嬋娟 世報園遊會節目表出爐

中秋舞月光 千里共嬋娟 世報園遊會節目表出爐
中秋將至 布里德訪金山華埠買月餅

中秋將至 布里德訪金山華埠買月餅
福建公所攜手亞當斯 發月餅

福建公所攜手亞當斯 發月餅
世報中秋舞月光 優優劇團獻藝 2好萊塢藝人助陣

世報中秋舞月光 優優劇團獻藝 2好萊塢藝人助陣

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
張先生去聖蓋博警局的報警記錄。（張先生提供）

世說新聞／失業金每周才147？華男竟這樣被騙8個月

2021-09-11 13:34
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人 本周將獲發新一輪紓困金支票

2021-09-14 02:18

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議