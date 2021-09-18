世報中秋舞月光 15小舞者熱舞 17歲老師編舞

Dancers World Production將帶15名學生在「中秋舞月光」舞台上演出。（Dancers World Production）

為歡慶中秋節的到來，洛杉磯世界日報 9月18日、19日兩天，在羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動。屆時有精彩節目表演、美食品嚐、玩花燈等遊戲。兩天的表演節目多樣化，其中包括Dancers World Production的15位小朋友，在當天帶來一系列的精采演出。

Dancers World Production過去曾在世界日報多場活動中表演，每場演出都驚艷全場。該校這次有15位年齡在8歲至15歲間的小舞者，將在中秋舞月光活動上帶來六支不同風格的團體舞蹈，風格包括抒情爵士及爵士舞等。這次表演的舞蹈都是由該校最年輕的舞蹈老師Sabrina黃編排。Sabrina黃僅有17歲，今年獲得世界青少年舞蹈大賽最佳編舞，平時擅長跳現代舞。

創辦人Christina黃表示，這次的表演多是在2021年美國 舞蹈總決賽獲得冠軍的舞蹈曲目，她說該校學生已有連續五年榮獲美國舞蹈總冠軍，幾乎每位學生都十分活躍於各大主流舞蹈比賽。Christina黃說，當初創辦該校時，就是希望將主流舞蹈帶入華人區，平時也不定期邀請知名舞蹈老師開設「大師課程」，讓學生從小就向大師切磋學習，增進自己的舞藝。