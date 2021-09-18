槍售、家暴 疫期均增20% 民間機構促槍管

槍枝暴力的受害女性佩雷斯（Pauletta Perez）。（會議截圖）

全美有480萬名女性受到同居伴侶的槍枝威脅，其中100萬名女性因家庭糾紛遭槍擊 ，每年有600名女性因槍傷致死。Giffords法律中心統計數據顯示，槍枝銷售和家庭暴力在新冠疫情期間分別增加了超過20%。多位民間機構女性希望，各州政府可對槍枝管理更上心，並提供女性更多協助與資源。

在2010年曾遭到槍枝暴力的受害女性佩雷斯（Pauletta Perez），於17日在少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）分享她過往的驚悚經驗。

2010年某日佩雷斯正在家中收衣服，她的先生突然走向她，問了一句話就掏槍指向她的頭，並朝著她開了五槍。佩雷斯驚慌中流著血衝到門外向鄰居求救。幸好有鄰居見狀報警，佩雷斯才坐上救護車送醫院急救，她的先生在事發後自殺。

佩雷斯表示，當時跟先生完全沒有任何爭吵，只有在前一天曾與先生有過肢體衝突，但至今仍不明白為何自己最相信的人會傷害自己。她認為，家中有槍枝對所有家庭成員都可能是個威脅，包括孩童。

注重槍枝管理的民間機構Brady主管漢密爾頓（Shikha Hamilton）。（會議截圖）

注重槍枝管理的民間機構Brady的主管漢密爾頓（Shikha Hamilton）列出數據指出，在家庭糾紛的過程中，若家中有槍枝，發生謀殺的機率比家中沒槍增加500%；54%的大規模槍擊事件都與家庭糾紛暴力有關係。她也說，現在有460萬孩童住在家裡有槍枝的屋簷底下，部分校園槍擊事件也與孩童可輕易在家中取得槍枝有關。

漢密爾頓強調，州政府若強制立下槍枝管理的法律，絕對能有效減緩家暴 槍殺的案件。她以加州 為例說，加州在1980年代的槍殺比例是全美最高的一州，經過立法控管後，如今是槍枝管理最嚴格的一州，槍殺數量也大幅減少。她認為立法絕對可降低家暴糾紛導致的槍殺及衝動殺人，也可救人命。

Giffords法律中心主管庫蒂萊塔（Laura Cutilletta）表示，數據顯示在家庭糾紛中，女性多數都是受害者。根據Gun Violence Archive，2020年有超過2000人因家暴而遭槍傷，比2019年成長了4%。她提到像是緊急禁止令（Emergency Ex parte Restriction Order) 等的法律，可有效降低因家庭糾紛引發的槍擊機率。

根據Giffords法律中心數據顯示，加州目前的槍枝管理法律是全美最嚴格的一州，槍殺率在全美排名第44名。德州的槍枝管理立法嚴格程度僅排名在第33名，槍殺率在全美排名第27名。庫蒂萊塔說，數據證明，槍枝控管立法嚴不嚴謹，跟槍殺率高低程度有直接的關係。