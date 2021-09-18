被誣陷殺女友入獄 男獲賠1100萬元

男子羅伯茨蒙冤入獄20年後無罪釋放，獲河濱縣府賠償1100萬元。（PE.COM)

河濱縣政府日前賠償一名男子1100萬元，他多年前被控謀殺女友判刑20年，2018年通過DNA 證據找到真兇後，洗刷不白之冤。

目前居住南卡羅來納州 （South Carolina）的63歲男子羅伯茨（Horace Roberts），原來住在河濱縣坦密庫拉市（City of Temecula）。他委託律師在5月25日與河濱縣府簽署和解協議，結束他作為原告於2020年9月28日向縣府發起的民事訴訟。縣財務長7月6日開出支票，該金額不包括原告律師費或與訴訟有關的其他費用。

原告在訴狀說，河濱縣警局調查人員通過隱瞞檢察官 提供證據，並偽造警方報告，誣陷他在1998年4月14日將32歲女友兼同事Terry Cheek謀殺，在整個案件調查中，幾乎忽略了所有關於真兇的證據。

在羅伯茨被捕和生活徹底改變前，他是兩個孩子的父親，在橙縣聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）的Quest Diagnostics公司擔任主管，已工作十年。並在那裡遇到Terry Cheek。羅伯茨曾在海軍陸戰隊服役八年半，1987年退伍。

案件發生後，由California Innocence Project (CIP)獲得的DNA證據，提供調查人員更多線索，將與Terry Cheek發生糾紛的案件真兇，包括已和Cheek分居的丈夫Googie Harris Sr.、兒子Googie Jr，以及侄子Joaquin Leal聯繫起來。

羅伯茨於2018年10月3日在河濱縣高等法院法官宣布其無罪後，自加州監獄Avernal State Prison釋放。案件真兇於2019年12月被拘捕，被控謀殺罪。CIP律師表示，真兇之一Harris Sr.忌恨羅伯茨介入與其分居妻子的關係，是他殺害妻子Cheek的主要動機。三名兇嫌作案後編造證據誣陷羅伯茨，甚至參加假釋聽證會，要求將羅伯茨關押。

根據羅伯茨提起的訴訟，發生的還只是整個事件的一部分。提及雖然CIP堅持對羅伯茨先前定罪，並非由於警方或檢察官不當操作，但羅伯茨聲稱之所以被錯誤定罪，主要是警方偽造報告，及將真正兇手證據隱瞞所導致。羅伯茨認為，在犯罪現場沒有任何一項證據能將他與這起謀殺案聯繫起來。

不過，河濱縣地檢署檢察官Mike Hestrin在2018年曾表示，在Terry Cheek被殺害後，調查人員獲得的證據包括羅伯茨卡車所在位置，卡車被遺棄在15號公路上，距離被害人遺體位置約1.5哩，被害人錢包也是在羅伯茨家中找到的。但羅伯茨當時並未向警方坦白去過什麼地方。