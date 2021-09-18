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拜登任命 銀行家田詒鴻財政部社區發展顧問

記者王若然／洛杉磯報導
田詒鴻和他創下的皇家商業銀行。（本報檔案照）
田詒鴻和他創下的皇家商業銀行。（本報檔案照）

拜登總統15日宣布任命九人擔任財政部屬下社區發展顧問委員會（Community Development Advisory Board）成員，其中包括華裔田詒鴻（Alan Thian）。

田詒鴻出生在新加坡，為台灣女婿。他在平時積極投身僑社，常為台美人權益四處奔走，對台灣政治也很上心。田詒鴻是皇家商業銀行（Royal Business Bank）總裁，還是大洛杉磯台灣會館董事長、洛杉磯台美商會榮譽會長、中華民國行政院政務顧問、僑務委員等。

田詒鴻與台灣的淵源頗深，他曾因台美人張見齊的一番話，讓他有了創業的想法。他在2008年創辦皇家商業銀行成為銀行董事長，張見齊投資支持。早在1989年田詒鴻到萬通銀行工作時，也深受中華民國總統府資政吳澧培的提攜與指導。

田詒鴻擔任大洛杉磯台灣會館董事長時，積極推動會館重建案，並四處奔走募款。重建案將會館改建成住商兩用，已有穩定收入來源，讓年輕一代受惠。

社區發展顧問委員會的主要職責為社區發展銀行和金融機構（Community Development Banking and Financial Institutions）財務政策出謀畫策。委員會通常每年至少見面一次商討政務。

事實上，社區發展顧問委員會共由15位成員組成，包括農業部長，商業部長，房屋與都市發展部長等各個部門的高官，以及由總統任命的九名市民組成。這九位市民都分別是各個領域的佼佼者，在不同領域有各自的責任，如有在社區發展銀行機構工作的，有來自消費者、公共利益代表組織的，還有社區發展領域的等。而社區發展顧問委員會主席也由這九名市民委員投票選出。

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