洛城新語／恆大的今天 美國的明天？

中國房產帝國「恆大集團」，日前爆發「債務危機」，讓這間今年8月還在「富比世」世界500強評選中，名次較去年上升30、位列全球第122名的企業，一下陷入「前所未有的困境」。高槓桿負債經營一向如此，債務暴雷前，永遠是外表光鮮；恆大「昨天」的狀況，與「今天」的美國 何其相似；恆大的「今天」，也有可能成為美國的「明天」。

紐約時報報導，恆大的負債超過3000億美元，有數百個尚未完工的住宅樓項目，信用評級機構研判，恆大的現金與時間均已用光，違約「暴雷」看來很有可能。恆大官方也坦承，正面對著「前所未有的困難」。

縱覽恆大集團的發家史，離不開「高槓桿」經營；而之所以能不斷借到錢，是投資 者相信，恆大如此大體量，絕對有能力償還貸款。在投資者的「縱容之下」，恆大借的錢越來越大，最終債務超過其償還能力，無奈暴雷。

恆大的經營理念，與當今美國政府，多少有些相似。自柯林頓總統以後，美國財政赤字不斷走高；新冠疫情更是讓政府開支陡然增加，只能靠發行更多的國債 ，解決赤字問題。財政部長葉倫9月就示警眾議院議長波洛西，必須在10月提高債務上限，否則將出現歷史性的債務違約。

總所周知，美國可以允許政府停擺，決不能讓債務違約出現；否則整個美國國債的定價基礎會消失，連帶以美元計價的資產價格也需要重新估算。國債違約，意味著無風險利率上浮；因為不再保險，投資者需要更多回報才願意出錢。無風險利率是計算股票折現率的因素之一，而折現率走高，股票就會下跌。

這個結果是美國所無法承受的，因為財富重新估價與縮水，會造成企業融資成本上升、居民財富減少，進而可能引發社會動盪。

誠然，美國政府這一次，也可以像過去無數次的做法一樣，讓美債「再次」突破上限。依靠美國強大的政治、軍事與經濟地位，讓全球投資者願意繼續借錢。正所謂小國無節制發國債，只會徒增國內通貨膨脹；美國發國債，流動性會被全球吸收。

不過借錢都是有「上限」的，美國的「上限」今天雖然暫時看不到，但別忘記上述恆大的案例，誰又能想到，這間風光一時無兩的企業，會面臨今日之困局。當再有新冠這樣的「黑天鵝」或其他「灰犀牛」事件到來，美國政經受創，投資者不再如今天般認可美元，靠發債維持財政預算難以維繫，國債暴雷的連鎖反應，你我都不願看到。希望恆大前車之鑑，不要是美國的明天。