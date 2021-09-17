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歸亞蕾主演「大青樹下」 二度獲美國電影節獎

洛杉磯訊
「大青樹下」劇照，左為金馬影后歸亞蕾，右為演員Kathy Wu吳嘉星。（大青樹下劇組提供）
「大青樹下」劇照，左為金馬影后歸亞蕾，右為演員Kathy Wu吳嘉星。（大青樹下劇組提供）

由金馬影后歸亞蕾領銜、新生代實力女演員吳嘉星（Kathy Wu）共同主演的電影「大青樹下」（Beneath the Banyan Tree） ，9月初在好萊塢中國戲院舉行南加州首映活動。這部由新銳華裔導演楊藜（Nani Li Yang）編劇執導的電影，繼在北美具有奧斯卡金像獎認證資格的重點電影節 「CINEQUEST」 斬獲「評審團獎」 （Visionary Award ）之後，又入選第2屆「 Dances With Films電影節」，獲得「觀眾票選最佳長片電影獎」（Audience Award for Competition Features）。

Dances With Films 電影節自1998年開始舉辦，被「今日美國」讀者票選為北美十大電影節之一，電影節注重挖掘新秀，為獨立電影建立平台。電影節每年都在好萊塢最有歷史代表性的中國戲院舉辦。雖然受到新冠病毒影響，但今年在政府防疫措施允許下，爭取到將電影首映呈現在中國戲院大螢幕上的機會。

「大青樹下」是一部反映當代亞裔移民生活的電影。歸亞蕾與吳嘉星在該電影中演繹一對華裔母女，故事由歸亞蕾飾演的母親，帶著家人移民海外，投奔女兒後，從矛盾、不諒解，在陌生的新環境中，一家三代人都想滿足對方的期待，到重新認識並接納彼此的感人心路歷程。電影節和觀眾表示，歸亞蕾與吳嘉星演繹的母女，感情真切自然。

這部電影是導演楊藜的長片電影處女作。她表示，她想通過三代人，討論在不同文化背景下、無論是西方還是華裔家庭中，每個人都面對著既想滿足家人期待，又想要追求自己獨立人格的矛盾。 該片不久的將與觀眾見面。

「大青樹下」劇照，左為演員Tommy Wang，中為金馬影后歸亞蕾，右二為演員K...
「大青樹下」劇照，左為演員Tommy Wang，中為金馬影后歸亞蕾，右二為演員Kathy Wu吳嘉星，右一為演員Travis Goodman。（大青樹下劇組提供）
「大青樹下」南加州首映，左為演員Kathy Wu吳嘉星，中為導演楊藜，右為製片人...
「大青樹下」南加州首映，左為演員Kathy Wu吳嘉星，中為導演楊藜，右為製片人Troy Chiu。（大青樹下劇組提供）
「大青樹下」在Dance With Films頒獎典禮上，獲「觀眾票選最佳長片電...
「大青樹下」在Dance With Films頒獎典禮上，獲「觀眾票選最佳長片電影獎」，左為演員Kathy Wu吳嘉星，右為導演Nani Li Yang楊藜。（大青樹下劇組提供）

電影 中國 華裔

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