歸亞蕾主演「大青樹下」 二度獲美國電影節獎

「大青樹下」劇照,左為金馬影后歸亞蕾,右為演員Kathy Wu吳嘉星。(大青樹下劇組提供)

由金馬影后歸亞蕾領銜、新生代實力女演員吳嘉星(Kathy Wu)共同主演的電影 「大青樹下」(Beneath the Banyan Tree) ,9月初在好萊塢中國 戲院舉行南加州首映活動。這部由新銳華裔 導演楊藜(Nani Li Yang)編劇執導的電影,繼在北美具有奧斯卡金像獎認證資格的重點電影節 「CINEQUEST」 斬獲「評審團獎」 (Visionary Award )之後,又入選第2屆「 Dances With Films電影節」,獲得「觀眾票選最佳長片電影獎」(Audience Award for Competition Features)。

Dances With Films 電影節自1998年開始舉辦,被「今日美國」讀者票選為北美十大電影節之一,電影節注重挖掘新秀,為獨立電影建立平台。電影節每年都在好萊塢最有歷史代表性的中國戲院舉辦。雖然受到新冠病毒影響,但今年在政府防疫措施允許下,爭取到將電影首映呈現在中國戲院大螢幕上的機會。

「大青樹下」是一部反映當代亞裔移民生活的電影。歸亞蕾與吳嘉星在該電影中演繹一對華裔母女,故事由歸亞蕾飾演的母親,帶著家人移民海外,投奔女兒後,從矛盾、不諒解,在陌生的新環境中,一家三代人都想滿足對方的期待,到重新認識並接納彼此的感人心路歷程。電影節和觀眾表示,歸亞蕾與吳嘉星演繹的母女,感情真切自然。