南加用電將按時計費 下午4-9時最貴

下午4時至晚9時用電，電費最貴。（檔案圖）

南加 州愛迪生電力公司推出按用電時段收費（TOU費率）計畫，提倡民眾在高峰時間段節約用電，凡在下午4時至晚9時用電，電費將最貴。

愛迪生電力公司代表Tracy Ou 15日在樂活50加舉辦的講座指出，該公司即將推出新計畫，根據一天不同時間段、每周不同日期以及不同季節用電來計算電費，用電需求高峰時電費最貴，一般每天高峰時段是下午4時到晚上9時這個時間段電費最貴。

但對一些特殊用戶，比如需要長期使用電力維持醫療設備、保證病人生命健康的用戶，將會有額外補助計畫。

Tracy認為，此舉旨在提倡民眾在高峰時段盡量節約用電，控制節能、降低電費、有助於保護環境。這項按時段用電收費措施，將從今年底開始，在南加愛迪生電力公司的一些服務區實施，明年3月全面實施。

民眾如果更願維持現在的電費計算計畫，需及時撥打電話聯絡電力公司，否則將會根據家庭的歷史用電量，自動轉到可能更適合的TOU費率計算計畫。

講座中Tracy還提到，電力公司在疫情期間的援助計畫延長到9月30日結束，「從去年開始，公司就開始這項緊急援救措施，停止用戶因拖欠電費導致斷電情況，同時也免去拖欠電費的罰金。」

但據民眾反映，經常會收到一些要求支付電費的詐騙電話。Tracy說，南加愛迪生電力公司不會通過電話方式催要電費，只會通過信件方式，而且會連續郵寄兩三次後，才可能發生因欠電費導致斷電的情況，「因為公司的援助計畫，9月30日之前絕不會出現因欠電費發生斷電。」

Tracy說，如果用戶在支付帳單時遇到困難，可繫客服電話800-655-4555，了解電力公司提供的援助計畫，其中包括延期付款、低收入 家庭的優惠計畫。此次講座由樂活50加首席執行官李兆平（Amanda Lee）主持。