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南海岸廣場慶中秋 中領館送祝福

記者楊青／柯斯塔梅沙市報導
南海岸廣場（South Coast Plaza）16日晚張燈結彩舉辦盛大秋收節慶和中秋晚會，邀請亞裔各族共慶中秋佳節。這也是南海岸廣場繼去年因疫情被迫中斷一年之後，重新舉辦傳統亞裔中秋節慶。（南海岸廣場提供）
南海岸廣場（South Coast Plaza）16日晚張燈結彩舉辦盛大秋收節慶和中秋晚會，邀請亞裔各族共慶中秋佳節。這也是南海岸廣場繼去年因疫情被迫中斷一年之後，重新舉辦傳統亞裔中秋節慶。（南海岸廣場提供）

橙縣柯斯塔梅沙市南海岸廣場（South Coast Plaza）16日晚舉辦盛大秋收節慶和中秋晚會，邀請亞裔各族共慶中秋佳節。這是南海岸廣場繼去年因疫情被迫中斷一年後，重新舉辦傳統亞裔中秋節慶，溫馨又熱鬧。

中國駐洛杉磯總領事張平與夫人陳蔚、文化參贊王太鈺、文化領事王瑾等參加當晚慶會，並向亞裔各族送上中秋祝福。由中國文化和旅遊部及洛杉磯中領館聯合舉辦的中國秀美山水圖片展，也將在9月21日中秋節當天在南海岸廣場二樓的Nordstrom翼大廳展出。

為慶祝中秋節，南海岸廣場早早就張燈結綵，花園橋和花園露台全部用大紅燈籠和彩色燈籠裝扮，五彩繽紛，喜氣洋洋。華燈初上，人群攢動。

南海岸廣場今年中秋慶會從 9月11日至21日前後十天，慶祝包括華人的中秋節，及韓裔和越裔的豐收節（韓國Cheosuk和越南Tet Trung Thu），期間各種亞洲文化活動輪番上演，精彩紛呈，來自不同族裔的民眾分享豐收與團聚的喜悅，表達感恩，祈禱好運，慶會並將在21日中秋節當天達到高峰。

17日至19日，商家在南海岸廣場舉辦月餅品嘗和銷售會，包括永合豐、奇華以及來韓裔和越裔社區的商家帶來來自兩岸三地和美國本地生產的月餅和美食，共慶佳節。

南海岸廣場（South Coast Plaza）16日晚張燈結彩舉辦盛大秋收節慶...
南海岸廣場（South Coast Plaza）16日晚張燈結彩舉辦盛大秋收節慶和中秋晚會，邀請亞裔各族共慶中秋佳節。這也是南海岸廣場繼去年因疫情被迫中斷一年之後，重新舉辦傳統亞裔中秋節慶。（南海岸廣場提供）

亞裔 中國 韓裔

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