海運大塞車 洛杉磯外海146艘貨輪等進港 年底送禮要快

全球海運大塞車，年底送禮動作要快。圖為堆積在洛杉磯港碼頭上，成千上萬的貨櫃。（ABC）

每年年底長假都是送禮季節，但今年情況會更混亂。美國 國內的玩具供應鏈因為新冠疫情柔腸寸斷，幾乎全靠國外供應，其中又以中國為大宗；但當前的事實是，全球海運大塞車，單是南加的洛杉磯、長堤 港現在早就大塞車，每天有約60艘貨輪在外海排隊等卸貨，因此越靠近年底，狀況只會更糟。

事實上不只玩具，所有從亞洲運來的貨物目前都塞在等待進港的貨櫃輪上。

專家與業者都呼籲，年底準備送禮的人，今年最好提前下訂單，因為目前的供應狀況還算穩定，要買還買得到，但越靠近聖誕節就越難。

洛杉磯與長堤港的最新報告指出，9月15日當天，等待進港的有146艘貨輪，88艘定錨，58艘暫泊，其中92艘為貨輪，它們的等待期有時可能一周，甚至更久，顯示大批貨物已經運到美國，但下不了船，當然也不可能送到商店上架。

玩具協會（The Toy Association）表示，全美30億組玩具有85%來自中國，但它們幾乎全塞在洛杉磯、長堤等西岸港口，因此幾乎所有業者都在等。不過還好現在的國內供應還算充足，因此有需求的人最好先囤起來。

美國國內的玩具產銷供應鏈則因為疫情而整個大亂，不只是工廠缺工，連碼頭都缺人。洛杉磯港 就表示，他們亟需卸貨工人，目前只能靠加班，才能消化大排長龍的貨輪了。接下來當大家都開始準備購物時，情況會更嚴重。