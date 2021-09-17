世報中秋舞月光 優優劇團獻藝 2好萊塢藝人助陣

優優劇團是非營利組織，由南加華人社區的戲劇愛好者組成。（劇團提供）

世界日報主辦的「中秋舞月光」戶外活動，將於9月18日（周六）和19日（周日）在羅蘭岡東方明珠廣場舉辦，屆時優優劇團將奉獻一系列月圓人團圓的歌舞表演。

非營利的優優劇團成立於2017年，由南加 華人社區的戲劇愛好者組成，旨在傳播中華文化的同時，排解年長者的思鄉之情，現有會員逾200多人，涵蓋各個行業。發起人楊敦平，曾先後獲得金馬獎最佳紀錄片導演 獎，和金馬獎最佳紀錄片獎，拍攝過「愛國同盟」、「怒潮澎湃」及「錦繡河山」等紀錄片。劇團熱心公益，每年新年假日都會去老人中心 和社區演出。

優優劇團是非營利組織，由南加華人社區的戲劇愛好者組成。（劇團提供）

這次策畫導演和節目主持人是南林和林昆蓉。南林表示，這次是第三次參加世報的中秋活動，今年主要圍繞中秋月圓人團圓的主題，把劇團一些比較知名的演員節目匯集在一起，也要求相關團體參與。藝術指導是楊敦平導演和林玫君，活動策畫顧問是邱瀟君。

他說，今年特別還邀請兩名好萊塢演員和歌手、Prince Fleet Easton和Josh Moreland， 前者會帶來和月亮有關的歌曲「Shine」，Josh Moreland則會用中文演唱「月亮代表我的心」。林慧懿、羅興華和Yvonne Wu等，也會帶來拿手曲目，在演出結束的時候，按照劇團傳統，所有的演員和嘉賓會一起聯唱「明天會更好」，呈現中秋團圓家庭和睦的氣氛。