藝人斜槓畫家 郭彥甫洛城展畫作

台灣藝人郭彥甫將在洛杉磯展出作品。（郭彥甫提供)

台灣 藝人郭彥甫（Yen Fu Kuo) 自2015年卸下台灣外景節目主持棒，放棄幾百萬台幣收入，開啟斜槓人生，重拾畫筆好好當個藝術家。投入繪畫數年累積了不少作品及經驗，近期的「運動員 系列」畫作受到洛杉磯 畫廊Seasons LA的賞識，畫作也將於9月18日起，在該畫廊聯展中展出。郭彥甫是受邀15位藝術家中唯一的華人藝術家。

郭彥甫在受訪過程中，以謙卑態度表示自己並非台灣媒體所謂的「台灣之光」。在藝術界闖蕩仍不久，目前只是全心全意的投入自己喜愛的事情。他就像一般的藝術家一樣，希望自己的創作被看見，期盼作品能在世界各地展覽。

台灣藝人郭彥甫自2015年卸下台灣外景節目主持棒後，重拾畫筆好好當個藝術家。（郭彥甫IG)

郭彥甫的創作靈感來源，來自日常生活的體驗及感受。例如：曾在羅浮宮卡爾賽廳展覽三天的「行李箱畫」，背後意義其實是在反射出人性，因為「行李箱的內容物，可以反射出一個人的社會地位、年紀、愛好等」。而這次將在洛杉磯展覽的四件「運動員系列」作品，也是源自於他對運動的喜愛，對於身體流動及速度感的呈現，以及對時間及空間的著迷。

郭彥甫熱愛運動，希望在畫中呈現身體流動及速度感。（郭彥甫IG)

沉浸在繪畫中的郭彥甫，一拿起畫筆幾乎「停不下來」。郭彥甫表示，當他在進入藝術的世界時，最能夠思考，腦子停不下來，且能夠悟出很多道理，整個過程很舒暢。

郭彥甫的繪畫作品全方位，繪畫創意及繪畫技巧似乎也逐漸受到世界各地同行賞識。根據洛杉磯畫廊Seasons LA聯絡人Jordan指出，郭彥甫是這次聯展主推的華人藝術家，展出四件作品，其中三件已被當地畫作收藏家相中售出，繪畫創作實力備受肯定。他透露，明年計畫邀請郭彥甫在洛杉磯開個人畫展。

Seasons LA畫廊位於洛市藝術區(908-912 S. Olive St, Los Angeles, CA, 90015)。聯展將於9月18日晚6時開幕。