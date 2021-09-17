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「小百合」抵洛慶雙十報喜：年底推專輯

記者謝雨珊／羅斯密市報導
美聲歌后「小百合」 周月綺受南加僑界力邀，將參加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」慶祝國慶雙十節。（記者謝雨珊／攝影）
美聲歌后「小百合」 周月綺受南加僑界力邀，將參加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」慶祝國慶雙十節。（記者謝雨珊／攝影）

80年代生聽到「百合二重唱」一定不陌生，大小百合天籟般的嗓音，陪伴過許多人度過青春歲月。元老級女團「大小百合」出道超過30年，由李靜與周月綺組成，過去曾出過18張專輯，紅遍全台。美聲歌后「小百合」 周月綺受到南加僑界力邀，將參加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」慶祝國慶雙十節。

小百合周月綺受訪表示，這次將在綜藝活動上獻唱八首歌曲，其中包括台灣民謠、世界名曲等。這次完全是因參加綜藝活動從台灣遠赴洛杉磯，因為她當時受邀時認為，在海外慶祝雙十國慶意義非凡。她在抵洛城後不久，為確保自身及其他人的健康安全，已接種疫苗。

周月綺近期在台灣演藝圈仍然十分活躍，這一兩年也經常上影視節目分享近況。看過節目的人都知道，小百合周月綺近年積極投身音樂教學，於2019年獲聘為南台科技大學「流行音樂產業系」專技教授，藉由多年在舞台上的實戰經驗，引領青年學子朝自己的夢想邁進。

雖然兼職擔任教授，仍忘不了她熱愛的唱歌職業。小百合周月綺接受本報專訪透露，今年已陸續在數位平台上推出了兩首歌曲，接下來將持續陸續推出更多，預計在年底出一張國語專輯。她也談到，現在出專輯的模式與過往非常不同，歌手已不能再一次性的推出一整張專輯，因此現在仍在調適習慣中。

小百合日前接受台灣媒體採訪指出，演藝圈的汰換率非常快，只要一不注意，聚光燈隨時會打在其他人身上，她只能保持一貫樂觀態度看待舞台，與此同時，透過教學、新形態的表演合作，重新找尋自己在歌壇的定位。

小百合透露年底的國語專輯，將與以往出的專輯不太一樣，歌曲都將將現代詩人的新詩譜成曲，再搭配優美的聲線來呈現，整張專輯的質感相當好，希望觀眾期待。小百合除了出國語專輯外，也將參與黃俊雄布袋戲的演唱會。

台灣 南加 洛杉磯

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