陶醉馬友友無伴奏巴哈 洛城2萬人野餐派對

人們或坐在草坪上野餐或在座位上享用晚餐。（記者張宏／攝影）

華人 大提琴家馬友友14日在好萊塢碗（Hollywood Bowl）帶來無伴奏巴哈驚艷全場！現場座無虛席，近2萬人享受聽覺盛宴，同時或自帶美食 酒水，或現場點餐享受美食。雖疫情 陰影揮之不去，但是音樂和生活不可辜負。

（影音來源：記者張宏）

今年65歲的華人音樂家馬友友，14日在好萊塢碗帶來他的巴哈：無伴奏大提琴組曲 Six Evolutions，估大的舞台只有一把椅子，沒有其他的裝飾，夜幕降臨，涼風習習，但是當大提琴聲響起，全場近2萬人鴉雀無聲，只為聆聽這位藝術家琴弦演奏出的美妙音樂。

兩個半小時沒有中場休息，馬友友只偶爾在間歇中和觀眾交流，他說，很感謝大家能在這場疫情中活下來，迎來大家一起見面的這個時刻。雖然很多人在疫情中失去很多，但是不要忘記我們還有音樂和彼此。這場音樂會是屬於洛杉磯人的。

近2萬人14日匯聚在好萊塢碗欣賞馬友友的演出。（記者張宏／攝影）

在疫情期間，馬友友表現活躍，展現藝術家的人文關懷。他不僅在在社群媒體上會利用主題標籤「撫慰之曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，同時提倡全球疫苗公平分配。他在線上表演悼念疫情病故者，且向醫護人員致敬。

馬友友14日在好萊塢碗帶來無伴奏巴哈。（記者張宏／攝影）

疫情陰影籠罩，但洛杉磯人依然展示了熱愛生活和美食的一面，在演出開始前兩個小時，人們陸續進場，不少人提著大包小包，裡面裝著晚餐和酒水飲料。人們或坐在草坪上野餐或在座位上享用。來自聖蓋博的華人孫先生一家，帶著鼎泰豐的小籠包，他說，全家人都很喜歡馬友友，一定在有生之年欣賞他的現場演奏。這是疫情後全家第一次看現場演出，雖然有些擔心人多，但還是抱著享受音樂和生活的態度度過這個夜晚。

還有民眾現場點餐，好萊塢碗提供牛排、壽司、野餐籃等各種送餐服務。觀眾可在演出前一天的下午4時前在網絡預訂想吃的餐品（https://www.hollywoodbowl.com/visit/when-youre-here/food-wine），屆時服務生會直接送到座位上，不僅便利，且能吃到最新鮮溫度的食物。