我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

陶醉馬友友無伴奏巴哈 洛城2萬人野餐派對

記者張宏／洛杉磯報導
人們或坐在草坪上野餐或在座位上享用晚餐。（記者張宏／攝影）
人們或坐在草坪上野餐或在座位上享用晚餐。（記者張宏／攝影）

華人大提琴家馬友友14日在好萊塢碗（Hollywood Bowl）帶來無伴奏巴哈驚艷全場！現場座無虛席，近2萬人享受聽覺盛宴，同時或自帶美食酒水，或現場點餐享受美食。雖疫情陰影揮之不去，但是音樂和生活不可辜負。

（影音來源：記者張宏）

今年65歲的華人音樂家馬友友，14日在好萊塢碗帶來他的巴哈：無伴奏大提琴組曲 Six Evolutions，估大的舞台只有一把椅子，沒有其他的裝飾，夜幕降臨，涼風習習，但是當大提琴聲響起，全場近2萬人鴉雀無聲，只為聆聽這位藝術家琴弦演奏出的美妙音樂。

兩個半小時沒有中場休息，馬友友只偶爾在間歇中和觀眾交流，他說，很感謝大家能在這場疫情中活下來，迎來大家一起見面的這個時刻。雖然很多人在疫情中失去很多，但是不要忘記我們還有音樂和彼此。這場音樂會是屬於洛杉磯人的。

近2萬人14日匯聚在好萊塢碗欣賞馬友友的演出。（記者張宏／攝影）
近2萬人14日匯聚在好萊塢碗欣賞馬友友的演出。（記者張宏／攝影）

在疫情期間，馬友友表現活躍，展現藝術家的人文關懷。他不僅在在社群媒體上會利用主題標籤「撫慰之曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，同時提倡全球疫苗公平分配。他在線上表演悼念疫情病故者，且向醫護人員致敬。

馬友友14日在好萊塢碗帶來無伴奏巴哈。（記者張宏／攝影）
馬友友14日在好萊塢碗帶來無伴奏巴哈。（記者張宏／攝影）

疫情陰影籠罩，但洛杉磯人依然展示了熱愛生活和美食的一面，在演出開始前兩個小時，人們陸續進場，不少人提著大包小包，裡面裝著晚餐和酒水飲料。人們或坐在草坪上野餐或在座位上享用。來自聖蓋博的華人孫先生一家，帶著鼎泰豐的小籠包，他說，全家人都很喜歡馬友友，一定在有生之年欣賞他的現場演奏。這是疫情後全家第一次看現場演出，雖然有些擔心人多，但還是抱著享受音樂和生活的態度度過這個夜晚。

還有民眾現場點餐，好萊塢碗提供牛排、壽司、野餐籃等各種送餐服務。觀眾可在演出前一天的下午4時前在網絡預訂想吃的餐品（https://www.hollywoodbowl.com/visit/when-youre-here/food-wine），屆時服務生會直接送到座位上，不僅便利，且能吃到最新鮮溫度的食物。

疫情陰影籠罩，但是洛杉磯人民依然展示了熱愛音樂和美食的一面。好萊塢碗華人音樂家馬...
疫情陰影籠罩，但是洛杉磯人民依然展示了熱愛音樂和美食的一面。好萊塢碗華人音樂家馬友友現場表演，座無虛席。（記者張宏／攝影）

疫情 華人 美食

上一則

南加用電將按時計費 下午4-9時最貴

下一則

室內外活動出示疫苗卡 南加內陸2縣不跟進

延伸閱讀

網球／當年罵莎娃「賤人」小威在紐約派對世紀大和解

網球／當年罵莎娃「賤人」小威在紐約派對世紀大和解
洛城新語／美國秋冬疫情再登高峰？

洛城新語／美國秋冬疫情再登高峰？
哥大防疫 禁兄弟會、姐妹會派對 違者校規處分

哥大防疫 禁兄弟會、姐妹會派對 違者校規處分
洛城華埠老人大廈電梯終修復 紓解老人每天爬樓噩夢

洛城華埠老人大廈電梯終修復 紓解老人每天爬樓噩夢
颶風淹馬友友姊姊家 地下室樂器、父親樂稿全泡水

颶風淹馬友友姊姊家 地下室樂器、父親樂稿全泡水
出身音樂世家 馬友乘從醫不忘練琴

出身音樂世家 馬友乘從醫不忘練琴

熱門新聞

來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
張先生去聖蓋博警局的報警記錄。（張先生提供）

世說新聞／失業金每周才147？華男竟這樣被騙8個月

2021-09-11 13:34

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大