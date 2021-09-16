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實境警察秀Cops第33季 重出江湖轉戰串流平台

編譯組／綜合報導 
老牌電視警匪實境節目Cops，轉戰串流媒體重出江湖。（FOX）
老牌電視警匪實境節目Cops，轉戰串流媒體重出江湖。（FOX）

老牌警匪實境節目Cops將重出江湖了。

2020年佛洛伊德遭警虐殺案，引發全美對警察執法過當的爭議，福斯電視台(FOX)已經播出32季的真人實境執法影集Cops，因此暫停在美國播出，不過海外製播未受影響、仍舊進行。時隔一年，FOX又將復播Cops，不過為了避免爭議與廣告抵制，改由訂閱制的串流平台Fox Nation播出。 

Cops影集1989年開始製播，最早在FOX自家頻道播出，2013年轉交Paramount Network播出，直到2020年停播為止。新的一季將包含33集新影片，以及15集復刻版。第一集預定10月1日首播，其後每周五播出一集。 

整體而言，Cops的鐵粉多為執法人員、軍方人士，或法律相關工作者。為拉抬Fox Nation聲勢，FOX集團特別推出第一線人員可免費訂閱Fox Nation一年的優惠方案。 

Cops影集先前在公開頻道播放時，曾經受到Color of Change等民權團體抵制，以及廣告商撤回廣告訂單的影響，但Fox Nation總裁Jason Klarman表示，Fox Nation是訂閱制平台，如果不想看Cops，當然可以不訂，只是那些死忠鐵粉，應該會很歡迎Cops重出江湖。 

雖然觀眾變成小眾，又不受廣告限制，但是為了避免爭議，Jason Klarman還是強調，新的Cops會更注重種族平衡與執法方式，以確保影集能夠反映真實環境。

老牌電視警匪實境節目Cops，轉戰串流媒體重出江湖。（FOX）
老牌電視警匪實境節目Cops，轉戰串流媒體重出江湖。（FOX）

警察 美國 佛洛伊德

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