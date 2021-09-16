華美博物館18日重開 7壁畫家展團結毅力
因為疫情閉館18個月的華美博物館（CAM）將於18日(周六)重新對外開放，並迎來最新展覽「團結毅力：美國亞裔藝術家向社區的團結力量致敬。」展覽反映七名壁畫藝術家過去一年的經歷。
館長張耀龍表示，過去一年反亞裔情緒高漲，為此工作人員專注開發視像節目與線上宣導，反對種族主義。同時繼續弘揚博物館的文化教育和使命。「團結毅力：美國亞裔藝術家向社區的團結力量致敬」展覽應運而生， 通過七名藝術家的作品，探索正義與社會運動的關係，複雜身分與傳統的融合，說聽故事之間的交流聯繫。
其中一幅壁畫的作者劉懷漢 (Huntz Liu) 是一位美國台裔藝術家，他主要創作是以剪紙及分層紙進行。他在洛杉磯長大、生活及工作，他的作品是研究形狀與顏色。他常以直尺及刀、幾何／抽象圖案、顯現於字面與感知深度的交叉點。
展出日期至明年3月27日止，目前逢星期五、星期六及星期日上午10時至下午3時公開展覽。活動詳見華美博物館中文網頁：https://camla.org/zh/%E4%B8%BB%E9%A0%81/
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