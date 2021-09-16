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周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

記者李雪／綜合報導
圖為2019年世界日報中秋活動。（本報檔案照）
圖為2019年世界日報中秋活動。（本報檔案照）

由世界日報主辦的「中秋舞月光」活動，將於9月18日（周六）下午2時到晚上10時， 9月19日（周日）中午12時到晚上8時，在羅蘭岡東方明珠廣場舉行。現場有各類商品、精采節目、歌舞表演，還有遊戲、月餅品嘗、許願樹，以及比賽、講堂等等。

兩天並不定時贈送月餅、餐廳折扣券、蜂蜜、果苗，且商場的波霸飲料店，兩天的所有飲料全面八折。

經歷了一年多的疫情，為了慶祝中秋節，久違的中秋戶外遊園會活動，將在中秋節前兩天的周末舉行。現場有吃有逛，還有豐富活動、遊戲、精采節目，適合闔家齊樂。

在兩天中秋舞月光活動現場，將備有月桃花許願樹，大家可以許個願，掛個燈籠，延續中秋玩花燈習俗，是適合男女老少共行的美好之事。活動中還安排了有趣的遊戲，18日下午3時15分，19日下午3時45分，有味全食品猜謎贈奬時間。

圖為2019年世界日報中秋活動。（本報檔案照）
圖為2019年世界日報中秋活動。（本報檔案照）

中秋賞月與品嘗月餅是家人團圓的重要習俗和象徵。在「舞月光」當天，月餅品嘗少不了；以往在本報舉辦的中秋活動，大月餅品嘗是最叫座的節目之一。

主持人廖小可和倪北嘉將輪番上場主持逗趣，活動並邀請到花哥許希聖、園藝達人李立元、生活達人史迺麗，將有園藝資訊、健康講座提供給大家。

中秋舞月光參與的團體和個人，除了表演不同國家語言的月亮歌曲之外，以世界各地舞蹈為主軸，如鋼管舞、坊間最熱門的Zumba等，還有舞龍，五花八門，火力全開。

此外還有福全健保講堂，送給大家秋冬健保知識和小禮物。舉辦地點東方明珠廣場也有不少餐飲商店，好吃又好逛。東方明珠廣場地址是：18888 Labin Ct, Rowland Heights。

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