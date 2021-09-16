蘋果「年度春晚」 遭網友譏不務正業

被網友戲稱為年度春晚的蘋果發布會14日發布iPhone 13和13Pro不同型號的手機。（蘋果網站截圖）

被中國網友戲稱為「年度春晚」的蘋果 發布會，14日公布iPhone 13和13Pro不同型號的手機 ，及新的iPad和iPad Mini等。一些蘋果粉絲認為新意有限，iPhone13基本是12 Pro的功能延續，13 Pro的功能除了微距、120Hz的高刷新和電影模式以外，也沒有太多驚喜。因此大家吐槽蘋果公司日益「不務正業」，比起科技公司，更適合做廣告公司、卡包公司、遊戲公司和鏡頭工廠。

iPhone 13系列和 iPhone 13 Pro系列，各自有不同配置的處理器。13系列瀏海整體縮小20%，增加「電影效果」錄影模式。Pro系列加入天峰藍配色，走清新路線。屏幕尺寸保持在6.1吋和 6.7吋， 搭載高配版的 A15 仿生晶片且加入120Hz 高刷新率顯示，對於手遊玩家非常友好。鏡頭超廣角鏡頭支持微距拍攝，最近2cm的對焦距離，還有夜景模式，電池續航能力比對應的舊型號多了1.5 小時和2.5小時的使用時間。

對於iPad部分，基礎版 iPad和久未更新的iPad mini各有升級，尤其iPad mini屏幕變大，功能成為縮水版iPad Air。Apple Watch Series 7只是換了更大螢幕。

網友Ginger說，13系列內存取消了64G版，直接128G起跳，最高能達到1TB，讓手機更像行走的電腦。13大部分功能都是12Pro的延續，沒有新意。只是習慣了蘋果了，一直用，現在換手機也沒新鮮感。尤其不喜歡手機的凸眼攝像頭，折疊屏手機什麼時候能出產啊。

雖然蘋果每次出新品一直強調電池的續航能力，但蘋果電池一直為人詬病，有網友表示，蘋果手機天天跟住icu差不多，整天連著繩充電。

也有不少人懷念指紋識別功能，網友Linda說，這次最多换新mini，iPhone13依然没有指纹解锁，只能等14。

還有人趁機想低價入手iPhone12， 華人李先生說，13除了影像系統和自適應刷新率的升級，其他和12相比沒什麼優勢，現在買12，價格更划算，扣去Trade-in的手機，只需要花一點錢就能讓手機升級。

有人則等待各家電訊公司的優惠，嚴先生去年幾乎沒花錢就得到一部iPhone12， 他說，現在電訊公司優惠折扣很大，可觀望一下，各種抵扣加一起如何能夠更划算。