洛城新語／美國秋冬疫情再登高峰？

全美過去兩周確診和病歿數爬升，可能秋冬季再回高峰。拜登 總統、白宮防疫顧問佛奇都說，他們看到以色列的疫情數據，情況不妙。拜登先於衛生官員主張施打第三劑補強針，可能和「今天的以色列，就是秋冬的美國 」有關。

美國兩周來每日確診平均達17萬人，病歿數逾1800人，和去年冬季疫情高峰，每天25萬人確診、3400人病歿，還有一段差距，但因Delta、新變種Mu病毒，後面還可能有更厲害變種，加上拒絕注射疫苗 者居高不下，今年秋冬疫情確實充滿變數。拜登上任迄今的抗疫成績已近被「抹銷」，讓美國經濟復甦、股市和企業都提心吊膽。

讓拜登「驚恐」的以色列數據本周將公布。白宮可能透過外交管道事先看到了數據，才趕在疾控中心(CDC)和食藥局(FDA)專家之前，鼓吹打第三劑補強疫苗，讓政治干預科學和專業。

以色列是全球疫苗注射最普及國家，注射率達78%至80%，而美國完整接種率只有52.76%(如算進只打一針者則達61.94%)。由於疫苗抗疫力減退，人口930萬的以色列感染者飆升，每日常超過1萬人，所以開始打第三針，美國也想效法。

是否有必要打第三針，專家出現截然相反意見。贊同者認為，疫苗效力在降低，尤其輝瑞BNT下降速度從注射兩針初期約90%防護率，五、六個月後降至42%。莫德納稍好，保護率從91%降至76%，數據隨研究不同而略有出入。但兩種主要疫苗保護力遞減，是支持打第三針的主因。

打或不打，看來會變成個人選擇。除非經常須接觸公眾或他人者，有專家建議不妨先觀察，等年底再說。即使不打第三針，但只要完成注射者萬一被感染，至少重症住院機會很低，死亡率更比未打疫苗者低11倍，讓部分人觀望。

現在反疫苗者依然振振有詞，尤其川粉們更明顯。他們攻擊拜登命令聯邦公務員和軍人強制接種，否則軍人送軍法究辦，是「疫苗暴君」行徑，違憲濫權。

網上流傳視頻，一名貌似軍人的男子稱，強制接種令宣布後，只算入兩個空軍基地，為免被送軍法究辦，已有12位最先進F-22戰機飛行員離職；另有16名B-52戰略轟炸機組員也不幹了。

F-22是世界最先進戰機，每位飛行員訓練要花費數百萬元，現在數千至上億元泡湯了。如果算入全美基地，強制注射將造成國家損失數十億元和優秀飛行員，非常不值得，國防部已向白宮反應。

有無注意到，愈陽剛的群體如軍隊、警察和消防員，反疫苗風氣愈盛。在注射風氣較強的加州，洛市警局有3000警員與文職人員迄今拒注射。南方各共和黨主政紅州，有些州注射率僅三成多，軍警消防和未注射者是全美確診數飆高的主要來源。

這些因素交匯下，秋冬疫情確實充滿變數，大家宜密切注意情勢發展，以便因應。