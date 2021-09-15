疫苗令風波防威脅市議員 洛市禁住家300呎内抗議

洛杉磯 市議會14日以多數票初步通過一項在禁止在私人住宅舉行抗議活動的暫時性法律，禁止在抗議目標方圓300呎的範圍内舉行抗議活動，該條例草案規定，被「害」人可向違反該條例的人提出告訴，要求損害賠償，違規者可能面臨每次違規最高1000元的民事罰款。

該項臨時性法規14日以12票贊成兩票反對初步通過，女市議員Nithya Raman和市議員Mike Bonin投出反對票。該暫時性法規下周將再次投票 ，届時需要12票贊成才能最後通過。

洛杉磯市條例和法規通常需要簡單多數即可通過，但該法規包括一項投票後立即生效的緊急條款，所以必須要獲得四分之三或以上的贊成票才能通過。

洛杉磯市的此項動議是市議員Nury Martinez和Mitch O'Farrell兩人在8月31日提出。此前兩天，反對疫苗 接種者在聖塔莫尼卡舉行集會，其中有人分享了洛部分洛杉磯市議員的家庭住址，並鼓勵示威這如果這些市議員投票支持在大多數的公共室内場所强制實施疫苗令，將前往他們家門前舉行抗議活動。當天集會結束後，抗議者、包括州長罷免候選人David Alexander Bramante出現在Martinez和O'Farrell的家附近。

「有一群人出現在我家門口，敲我的門，敲打我的窗戶，騷擾我的鄰居，對我大喊髒話，對著擴音器大喊大叫要我出來，威脅我的生命，」Martinez14日在投票前表示，他受夠了威脅，他準備好了結束這一切。他說，想抗議民選官員的人應該去他們的辦公室，而不是他們的家。

洛杉磯市長賈西提在周一一項無關的新聞發布會上也表達類似看法，他認為公民的權利，包括公職人員的鄰居和與公職人員住在一起的人，應該得到保護。

包括來自洛杉磯日出運動、洛杉磯地區黑人的命也是命組織、洛杉磯租戶聯盟、人民市議會、洛杉磯街頭觀察、日本城行動等組織的抗議人士14日繼續在Nury Martinez家門前舉行抗議活動，按照目前的洛杉磯市法規，抗議人群不得在住家100呎内的範圍内舉行抗議活動。

在14日的投票中，市議員Raman投出反對票，他認爲，洛杉磯應該遵守目前現有的法律，而不是改變法律。

在洛杉磯市14日的投票過程中，數名反對者前往市議會表達反對意見，來自人民的市議會（the People's City Council）組織一名成員稱，洛市議會的動議違反了第一修正案，如果該法令生效，他將提告洛杉磯市。