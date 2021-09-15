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中秋舞月光園遊會 橙縣節目多元 唱將高歌中秋名曲

記者李雪／蒙特利公園市報導
橙縣表演節目將有中西藝術形式多元呈現。（胡安瀅提供）
橙縣表演節目將有中西藝術形式多元呈現。（胡安瀅提供）

洛杉磯世界日報將於9月18和19日在羅蘭岡東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動。橙縣表演節目將有舞蹈、唱歌，以及大提琴、小提琴演奏、舞獅團演出，中西藝術形式多元呈現。

橙縣表演節目的策畫胡安瀅介紹，當天邀請多位在橙縣或洛縣唱歌比較知名的實力唱將，給觀眾帶來優美歌聲。另外也邀請了「俏佳人舞蹈團」，為觀眾呈現優美舞姿。爾灣青少年舞獅團也會帶來喜慶的舞獅表演，增添傳統佳節的喜慶氛圍。

此外，不少橙縣居民都知道的非營利組織橙縣音樂舞蹈中心（OC Music & Dance），該組織負責人張祥華是橙縣知名的一位慈善家，設立之處就是希望提供橙縣的孩子們有一個文化修養的場所，不能負擔學費的孩子有獎學金幫助。此次該中心有大提琴和小提琴各三名表演者分兩組表演協奏曲目，音樂水準高。

胡安瀅介紹，歌唱節目的環節有不少與中秋相關的曲目，例如「月亮代表我的心」、「明月幾時有」、「古月照今塵」，舞蹈演出也有「花好月正圓」、「月下九寨」等，同時也有西部牛仔舞和百老匯歌舞。她表示中秋節的節目除了呼應主題，也希望多元化且熱鬧一點，更有歡慶佳節的感覺。她說中秋節華人講究團圓，因此也希望能在世報的活動上和大家一起慶祝，並祝觀眾也闔家團圓、中秋快樂。

橙縣 洛縣 百老匯

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