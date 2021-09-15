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5個月搶劫28起 聯邦判刑6年

聖伯納汀諾訊
連續五個月在南加搶劫至少28個商家的聖伯納汀諾男子，獲刑六年。（資料圖）
連續五個月在南加搶劫至少28個商家的聖伯納汀諾男子，獲刑六年。（資料圖）

聯邦司法部13日表示，聖伯納汀諾（San Bernardino）一名男子，在大約五個月時間裡，連續在南加州搶劫28家快餐店和零售超市，聯邦地區法官Mark Scarsi於13日宣判，被告將在聯邦監獄服刑六年。

司法部在新聞稿中說，被告桑切斯（David Sanchez）41歲，6月21日向法官承認兩項通過搶劫干擾商業罪後被判刑。

聯邦檢察官表示，2020年11月至2021年4月，桑切斯手持BB槍，讓人看來和真槍一樣，在南加多個商號搶劫現鈔，據稱至少獲3853元。被告承認搶劫位於長堤、聖伯納汀諾、棕櫚谷、康普頓、惠提爾、芳塔那以及Lynwood、South Gate等地的商家。

遭搶商家包括Walgreens、Circle K、Little Caesars、Subway、El Rey Supermart、Lynwood Farmer's Market、Family Dollar Store、Starbucks、Domino's Pizza以及Dollar Tree outlets等。

司法部在判決備忘錄中說，這個犯罪危害很大，給受害者留下終身難忘持續壓力和心理創傷。案發後，受害者都還會返回遭搶劫地點並繼續服務顧客，但他們無法知道，是否會再次遭遇搶劫或受到致命武器威脅。

司法部 南加 加州

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