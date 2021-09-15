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詐騙1800萬救濟金 判刑前潛逃

洛杉磯訊
Richard Ayvazyan。（FBI）
Richard Ayvazyan。（FBI）

洛杉磯市聖費南度谷郊區泰山納（Tarzana）一對夫妻，因面臨1800萬新冠疫情救濟金詐騙案，在即將被判刑前逃逸。聯邦調查局(FBI)探員指出，兩人剪斷電子腳銬後驅車逃逸。

43歲的Richard Ayvazyan，和其37歲的妻子Marietta Terabelian，因詐騙巨額救濟金或將面臨數年牢獄之災。兩人於判刑前的8月29日駕車逃逸。第二天，聯邦法官批准對二人的逮捕令。

根據FBI對兩人發出的通緝令的描述，Ayvazyan有濫用藥物歷史。Terabelian曾在一家兒童理髮店工作。兩人駕駛一輛2004年Toyota Camry逃逸，車牌號碼為5JYK335。

這對夫婦與另兩名親戚今年6月被判救濟金詐騙罪成立。他們偽造資料申請救濟金貸款，從「Paycheck Protection and Economic Injury Disaster Loan」項目中獲取1800萬貸款。之後用這筆錢支付泰山納、格蘭岱（Glendale）、棕櫚沙漠（Palm Desert）的豪宅首付，並購入大量珠寶、名貴手錶、皮包、服裝、哈雷機車等奢侈品。

證據顯示，被告不僅盜用他人身分申請救濟金貸款，還為了配合作業，向銀行和聯邦小企業管理署(SBA)提交偽造文件如報稅紀錄、工資記錄、身分信息。

四名被告被判合謀銀行造假、電信詐騙，銀行詐騙、洗錢。Ayvazyan還被判盜取他人身分。陪審團最終決定被告需要賠付45萬元現金，上繳銀行帳戶、珠寶、手錶、金幣以及三棟房屋。

檢察官表示，被告利用偷盜的不同身分的「弱勢者」申請貸款，並在宣判前逃逸，應該加重判刑。

Marietta Terabelian。（FBI）
Marietta Terabelian。（FBI）

詐騙 貸款 FBI

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