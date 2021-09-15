洛市警局3000人拒接種疫苗

洛市警局至少有2600名員工計畫申請宗教豁免、360人想提醫療豁免，就是不想打新冠疫苗。(KTLA)

洛杉磯 市警局（LAPD）雖然已有54%的員警和文職人員完成至少一劑新冠疫苗 接種，但卻有遠高於市府雇員平均比例的人不願接種。洛市府人事部門最新報告顯示，洛市警局至少有2600人打算申請宗教豁免、360人想提醫療豁免，還有倡議警消團體提起違憲訴訟，就是不想接種，合計逾3000人。

洛市警局約有1.2萬名員警與文職人員，依上述統計，該局有超過四分之一以上的雇員不願打疫苗。

洛市市長賈西 提14日警告，每一個想以宗教或健康因素，拒絕接種的市府人員都將接受嚴格審查，「如果有人想找藉口規避接種，我建議你們最好三思」。不過美利堅大學華盛頓法學院的教授Lindsay Wiley卻表示，憲法保障宗教自由，市府確實很難抓。

洛市現行規定，所有雇員10月5日前都須完成接種，除非申請宗教或健康豁免。但獲得豁免的人，需要定期接受新冠篩檢，且10月20日後，完成接種將成為聘僱前提之一。但是洛市卻未訂下罰則，如果現職人員拒絕接種或豁免駁回該如何處理。

市府人事部門統計發現，整體雇員只有11%準備申請疫苗豁免，但是洛市警局的比例卻兩倍於此。LAPD只占市府雇員的22%，但卻占了市府雇員拒絕接種的50%。

根據統計，過半的市府人員至少接種一劑疫苗，約10%的人完全未種，但卻有40%的人根本置之不理。所以市府的最新決定是，打算提出豁免申請者，最晚9月13日前就需表態，因此人事部門14日才能算出，超過6200人打算不種疫苗。