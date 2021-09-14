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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

洛城新語／反罷免 紐森輕舟已過萬重山

孫靖洋

罷免紐森成敗即將揭曉，從初期看來居於劣勢的紐森，經過這段Delta病毒反撲，反而露出曙光；支持反罷免民調後來居上，近日支持紐森竟超過六成，紐森顯然度過難關。

這次選戰，紐森是否能夠保住州長寶座，初期加州選民都在觀望，不過依照公布的民調趨勢來看，反對罷免支持率逐月攀升，紐森倒吃甘蔗無庸置疑。

這場耗資2.76億元的罷免案，自紐森未能以身作則遵守居家避疫令開始，似乎師出有名，經過一連串嚴格檢視，紐森施政的問題逐一浮上檯面。從遊民處理尾大不掉、稅務不公、治安惡化到失業救濟金盜領等，都顯示州政府施政千瘡百孔，實在難令人滿意。雖云如此，反罷免人士主打紐森的矛頭，火力不夠集中，甚至偏差，反而給了紐森擺脫困境的機會。

最明顯的是，共和黨參選人有意挑戰紐森防疫措施，強調取消戴口罩禁令，不強制注射疫苗，反而讓加州備受疫情困擾的選民心生疑惑，並未為自己加分，可說是失策。

紐森選情在最後時刻逆轉，可說受惠挑戰者未能掌握民意，只是想當然耳，用紅藍意識形態操盤，主攻防疫政策失當，卻未想到Delta病毒反撲，加州民眾防疫戒心大增，戴口罩與注射疫苗觀念逐漸修正，用此議題攻擊紐森，並不討好。

再看此次罷免紐森選舉募款，紐森與其盟友募得7240萬元，大幅領先與其競爭的五位共和黨候選人3620萬元，單單在競選經費上的優勢，讓紐森能夠有充裕的彈藥，在文宣廣告發動密集又凌厲的攻勢，壓制鼓動罷免的火力，在宣傳戰也占了上風。

更重要的是挑戰紐森的共和黨候選人艾德（Larry Elder），並非強將，民意基礎難比紐森，所提政見又無高明之處，未能令紐森一槍斃命，而且又要靠川普餘蔭撐腰，在民主黨大本營的加州，所増選票有限。

如說罷免案是兩個爛蘋果較勁，相較之下，紐森施政駕輕就熟，經驗豐富，還是較讓人放心；艾德僅靠嘴皮子逞強，民調未能翻揚，也可理解。

何況這次選戰，民主黨大團結，從總統拜登、副總統賀錦麗，到前總統歐巴馬都積極站台拉票，全力護航，也激發民主黨員投票意願；投票前夕隱藏性支持紐森的選票，也紛紛進了投票箱，著實讓紐森吃了定心丸。

回顧這次原本不會成形的罷免案，最終搬上檯面，對於在加州本來極占優勢的民主黨，無異是一項警訊，也充分反映執政極度左傾，自認在人道的制高點，扶窮濟貧照顧弱勢、同情罪犯、太過自由化的施政，難免受到質疑，何況又忽視中產階級權益，到頭來可能適得其反。

一次全加州罷免案，出發點可能逞一時之氣，但能蔚然成風，必有其因。最終不幸走上罷免之路，即使最終未能成功，估算有形成本，可說是勞民傷財。被罷免的一方即使獲勝，還是不應高興，而是應該檢討為何有如此多人站在對立面，更該深切反思如何有誠意的疏導化解，降低反對聲浪。

紐森 加州 民主黨

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