洛時報專欄：艾德是模範少數族裔候選人 出賣自己人

共和黨籍州長候選人艾德（Larry Elder）是不是「模範少數族裔候選人」？(Larry Elder臉書)

「模範少數族裔」（Model Minority）對美國亞裔 社區而言，具有著特殊歷史意義，洛杉磯時報專欄作家Frank Shyong 13日在專欄中，稱共和黨 籍州長候選人艾德（Larry Elder）為「模範少數族裔候選人」，奉承白人共和黨的種族焦慮。

Shyong直言，不論黨籍與族裔，選民不會想選擇這類「模範少數族裔」的候選人，「因為如果他們決定出賣自己人，又怎麼會好好對待其他人？」

Shyong專文指出，他想不出有誰比艾德，更能體現「模範少數族裔」的概念。他是一位非裔共和黨州長候選人，但其職業生涯，總是講述白人喜歡聽關於非裔的事情。

「艾德對種族的根深柢固信仰，恰好安慰了共和黨最具種族主義 色彩的極右翼。」他不相信有系統的種族主義，總是說與他同樣的非裔，是導致犯罪率上升主要因素。

Shyong指出，他不認為艾德突然成名是偶然的，在白人占多數的共和黨，試圖控制一個多元化國家時，派一名「模範少數族裔」候選人可能是某種選舉策略。模範少數族裔候選人可幫助確認極右翼觀點，同時替對白人的指控提供辯護。

他總是說白人喜歡聽的事

馬里蘭大學美國研究教授黃珍尼爾（Janelle Wong，譯音）說：「這種策略使共和黨認識種族主義，但也讓他們擺脫改變任何相關政策的束縛。」Shyong說，這意味著，未來我們將聽到很多種族恐懼的言論。

印第安那大學亞裔研究教授吳艾倫（Ellen Wu，譯音）曾寫過一本模範少數族裔效應的書，「模範少數族裔是一個思想，也是對特定歷史的參酌。」

記者和學者於1960年代開始，將「模範少數族裔」用於亞裔，以解釋華裔和日裔的經濟成就。在非裔民權活動家對種族公正要求愈來愈具體的此時，白人領導人急切想利用「模範少數族裔」的具體敘事，作為壓制這些要求的策略。

對白人觀察家來說，亞裔的成功，意味著美國對非裔種族主義，實際上並沒有那麼糟糕。

吳艾倫說，在60年代之前的幾十年，作為一個「好」的少數族裔，意味著愛國。經過幾十年選擇性的亞裔移民，「模範少數族裔」開始在教育、經濟、生產力、科學或醫學連結在一起，因為美國開始有選擇的接納，來自亞洲富人與受過教育的新移民。

Shyong指出，但綜觀歷史，這個詞總是存在著「非模範」少數族裔的觀點為前提，也就是將少數族裔分成「好」、「壞」。但對他而言，成為模範少數族裔，始終是一種通過討好權位者，避免種族主義和仇外心理裡等負面影響的策略。

艾德為什麼被視為模範少數族裔候選人？首先，必須聲明系統性種族主義和白人至上主義不存在，或不像大家所說的那麼糟糕。「若你願意安撫共和黨人對種族主義的焦慮，保守派明星的地位就在那等你。」

其次，模範少數族裔候選人，以自己個人成功或財富，作為美國是菁英政治的證明。他們經常拿著自己的傳記，對克服歧視深感自豪。

亞裔成功因此歧視沒那麼糟

移民社區特別容易受到這些言論影響。「但努力克服種族主義，並不意味著種族主義不存在」，Shuong說。

另外，模範少數族裔候選人，會在對他們有利時，誇大他們與少數族裔社區關係，但實際並非如此。

「我們可能都認識艾德」Shyong說，但這不奇怪，艾德是一位知識分子，在貧窮社區裡面對著有害的刻板印象長大，但卻變成一個大聲叫嚷的種族叛逆者，對逆襲潮流和刻板印象深感自豪。「我可以證明：當你是一個有色人種時，你會發現自己的生活，拒絕適用你身上的刻板印象。但在如此強烈拒絕它們的時候，最終總會讓這些刻板印象來定義我們。」