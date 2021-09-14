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曾經生態豐富 洛杉磯歷史之河埋沒沙漠都會

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯河源頭在西米山和聖蘇珊娜山脈，從卡諾加公園流經聖費南度谷、洛杉磯市中心和門戶城市近51哩，途經布班克、格蘭岱、洛杉磯、唐尼、康普頓，最後到達長提入海。（維基百科）
洛杉磯河源頭在西米山和聖蘇珊娜山脈，從卡諾加公園流經聖費南度谷、洛杉磯市中心和門戶城市近51哩，途經布班克、格蘭岱、洛杉磯、唐尼、康普頓，最後到達長提入海。（維基百科）

洛杉磯河（The Los Angeles River）有著悠久歷史，其被改造之前的沿河生態，更是活躍而豐富。

歷史上的洛杉磯河生態相當豐富，有本地魚類包括虹鱒魚 (Oncorhynchus mykiss)、河蝦、奇努克鮭魚 (Oncorhynchus tshawytscha)、薩克拉門托梭魚 (Ptychocheilus grandis)、太平洋七鰓鰻、三刺棘魚。 但不少本地物種在1938年將天然河床改造成混凝土梯形河道之後絕跡。如今，洛杉磯河中有大量非本地魚類，包括鯉魚、大嘴鱸魚、羅非魚、綠翻車魚、亞馬遜旗鰭鯰魚、藍鰓魚、黑牛頭魚、褐牛頭魚、溝鯰、黑頭鰷魚、小龍蝦和蚊魚。

洛杉磯河中還有種類繁多的鳥類，包括雪鷺、大白鷺、黑頸高蹺、大藍鷺、綠鷺、野鴨、美國白骨頂鶴、番鴨、白鵜鶘、加拿大鵝、魚鷹、加州高沙漠哀鴿、黑下巴蜂鳥、穀倉貓頭鷹和紅尾鷹。河床改造前的生活著的多種哺乳動物，包括加州金熊（1897年移除）、灰狼（1890年代移除）、土狼、騾鹿和北美海狸。

洛杉磯河源頭在西米山和聖蘇珊娜山脈，從卡諾加公園流經聖費南度谷、洛杉磯市中心和門...
洛杉磯河源頭在西米山和聖蘇珊娜山脈，從卡諾加公園流經聖費南度谷、洛杉磯市中心和門戶城市近51哩，途經布班克、格蘭岱、洛杉磯、唐尼、康普頓，最後到達長提入海。（維基百科）

洛杉磯河（西班牙語：Río de Los Ángeles），歷史上被稱為波爾丘庫拉河（Río Porciúncula），是洛杉磯縣的主要河流。它的源頭在西米山和聖蘇珊娜山脈（Simi Hills and Santa Susana Mountains），從卡諾加公園流經聖費南多谷、洛杉磯市中心和門戶城市近51哩（82公里），途經布班克、格蘭岱、洛杉磯、唐尼、康普頓，最後到達長堤入海。歷史上洛杉磯河經常氾濫，沿河岸形成沖積洪氾平原，在20世紀初一系列毀滅性洪災後，洛杉磯沿河修建了混凝土河道。

根據維基百科，洛杉磯河水主要由雨水和融雪（冬季和春季）、位於范奈斯的Donald C. Tillman水回收廠（夏季和秋季）和城市排放供給，是南加州為數不多的低海拔常年河流之一。即使在最乾燥的夏天，洛杉磯河也不會完全乾涸，儘管歷史數據顯示洛杉磯河水逐年減少，但從1929年開始記錄河流流量以來，該河每個月都有相當的流量，有些夏季甚至相當活躍。

洛杉磯 加州 加拿大鵝

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