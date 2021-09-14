1/5洛城人不知洛杉磯河 投入億元振興打造新地標

少數族裔媒體、LMU洛杉磯研究中心、UCLA環保策略研究室等10日公佈洛杉磯河的最新民意調查報告。（記者楊青／攝影）

你知不知道洛杉磯有條「洛杉磯河」（Los Angeles River）？這條河流到底在哪裏？生態環境怎樣？有什麽潛力可以挖掘？

少數族裔媒體 (Ethnic Media Services)，LMU (Loyola Marymount University) 洛杉磯研究中心，洛杉磯加大 （UCLA）環保策略研究室近日公佈最新民意調查：將近五分之一的洛杉磯人不知道有一條河流經自己居住的城市；將近半數人只是紙上談兵，從來沒有見過洛杉磯河；不過高達九成的人表示，他們樂見幾個世紀默默無聞的洛杉磯河，有朝一日成爲城市的驕傲。

該份民意報告，以英、西、中文和韓文對600名居民進行調查，其中包括124位居住在洛杉磯河邊一哩内的居民。民調 結果顯示，83%的答卷人表示他們知道或聽説過洛杉磯河，17%的人表示完全不知道洛杉磯河的存在；53%的人表示曾經去過或看見過洛杉磯河（其中14%去過多次），47%的人表示他們只是聽説但沒有去過或見過洛杉磯河；高達79%的人表示，並不知道政府有振興和復興洛杉磯河計劃；91%的人表示，如果真有復興計劃，他們支持；但如果為振興洛杉磯河而增加稅收，40％支持、51％反對。

參加發佈會的加州 眾議會議長Anthony Rendon表示，民意調查數據顯示，人們對洛杉磯河的認識，遠遠落後於它存在的歷史和開發的潛力，這也使得洛杉磯河未來的復興計劃充滿創意空間，洛杉磯河是聯邦和加州振興基礎建設的項目之一，將有數以億元計投入，希望廣泛聽取民意，包括將洛杉磯河建設成爲與世界上其他偉大城市類似的城市標誌。

絕大多數受訪者的共同選項是，增加動植物，還原河流的自然生態；很多受訪者的擔憂則是河流兩岸流浪漢的增加，同時反對通過增稅的辦法籌集資金建設洛杉磯河。

加州河流和山林保護組織負責人Mark Stanley表示，他生長在洛杉磯，但只是聽過或在公車上看過洛杉磯河，因爲那個小小的水面確實太不起眼。後來參加非營利組織，才瞭解到河流對附近地區尤其下游城市影響那麽大。現在已有1億多的資金投入洛杉磯河振興計劃，包括河邊文化藝術、經濟住房、相關的娛樂設施以及環保等。

洛杉磯山林娛樂與保護組織負責人Sarah Rascon表示，身洛杉磯河復興計劃的工作人員，她的任務將是在河流邊上開發更多的開放空間，治理洛杉磯河目前面臨的河水污染，希望不同年齡的居民的期望都盡量滿足。