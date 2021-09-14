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中秋舞月光園遊會 「精武堂」秀拳法 刀槍劍棍齊上台

記者邵敏／洛杉磯報導
「精武堂」刀、槍、劍、棍齊上台。（精武堂提供）
「精武堂」刀、槍、劍、棍齊上台。（精武堂提供）

後疫情時代的第一個中秋佳節，「精武堂」武術學校將在世報舉辦的「中秋舞月光」戶外活動中上演各種精采拳法，屆時，刀、槍、劍、棍等傳統兵器齊上台，讓觀眾大飽眼福。此次活動將於9月18日和19日在羅蘭岡東方明珠廣場舉行。

2012年成立的「精武堂」武術學校，是洛杉磯目前規模最大的武館，有著近5000呎訓練環境，擁有學員約300人，年齡從5歲到16歲不等。

世報園遊會，「精武堂」刀、槍、劍、棍齊上台。（精武堂提供）
世報園遊會，「精武堂」刀、槍、劍、棍齊上台。（精武堂提供）

此次中秋表演，「精武堂」將全面展現各年齡階段的學員風采，其中包括全美冠軍個人單項表演，初級、中級班的學生集體表演，更有多名「精武堂」奧林匹克競賽Team班的學員參加，節目精彩紛呈。

享有洛杉磯冠軍武校之稱的「精武堂」，每年都有學員入選國家武術隊，並代表美國參加世界武術大賽，學員Joy今年將代表美國參加國際武聯舉辦的武術套路網絡大賽。同時，也有眾多學員正在備戰明年的青年奧林匹克運動會（Youth Olympic Games），以及青少年美國武術國家隊選拔賽（USA National Junior Team Trial）。

「精武堂」由國家級冠軍教練團隊授課，傳授華人功夫，推廣中華文化，近年來好萊塢電影也越來越多地採用中國武術元素。

「精武堂」校長盧俊昌師從李連杰的師傅吳斌，曾參與多部好萊塢電影電視劇的拍攝，「花木蘭」、「鐵拳」、「金蟬脫殼」、「神盾局特工」等片都有盧校長的身影。盧校長還參與最近火熱上映的漫威電影「尚氣與十環傳奇」在雪梨的拍攝，並在洛杉磯拍攝過程中，擔任動作編排和武術指導等職務。

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