舞星舞校群星璀璨 精彩可期
世界日報「2021中秋舞月光」中秋慶會的亮點之一「舞」，群星璀璨，其中來自蒙特利公園市的知名老字號「舞星」舞蹈學校，兩天中將帶來將近三個小時的精彩演出，盛況可期。
1990年創辦的舞星舞蹈學校（Star Ballroom），今年將迎來32周年慶典，也是南加州歷史最爲悠久的華人舞廳之一。畢業於廣東外語外貿大學並獲得洛杉磯州大MBA的國標舞發燒友梁卓移民美國後，習舞不綴，並在前任退休後接管成爲舞星舞蹈學校掌門人，廣邀全球知名舞者擔任教練，除傳統的國標舞外，近年還發展出民族舞、拉丁舞、現代舞和兒童及青少年美儀美姿和時裝走秀，老師和學生均獲獎無數。
梁卓表示，「舞星」很榮幸支持世界日報的中秋舞月光園遊會。9月18和19日兩天，舞星將貢獻超過兩個小時的中國民族舞、兒童時尚新星模特走秀、兒童拉丁舞和韓國長鼓舞等。兩個月來，舞蹈學校的張苓老師和孫玉婷老師帶領學生們每周練舞五個小時，值得觀眾期待和欣賞。
中秋舞月光的兩整天節目，舞蹈占有相當分量，包括民族舞、現代舞、Zumba、爵士舞、綱管舞、排舞蹈、肚皮舞，中國民族舞、埃及拐杖舞、國標舞、乾隆扇舞、廣場舞、菲律賓倫擺舞、兒童拉丁舞、古典折扇舞等等。
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