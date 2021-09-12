支持台灣參與聯合國 FASCA橙縣分會天燈祈願

FASCA橙縣分會9月4日在橙僑中心舉辦「支持台灣參與聯合國-和平天燈祈願會」，表達青年文化志工們支持台灣參與聯合國的祈願。前排左五為橙僑中心主任蔣翼鵬、左六為僑務委員暨諮詢導師張珮鑾。（橙僑中心提供）

2021年第76屆聯合國 大會將於9月14日在紐約聯合國總部開議，FASCA海外青年文化志工協會橙縣分會9月4日在橙縣華僑文教服務中心，舉辦「支持台灣 參與聯合國-和平天燈祈願會」，表達青年文化志工們支持台灣參與聯合國的祈願。

橙僑中心蔣翼鵬主任致詞時表示，從去年開始新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，不僅重創經濟，也影響各國民生及教育。台灣面對嚴峻疫情仍積極與其他需要援助的國家分享防疫 經驗，並捐贈防疫物資，善盡世界公民責任。在這不尋常的一年，全球共同合作才是抗疫最成功的關鍵。

諮詢導師張珮鑾(左排一)、助理導師石若辰(左排二)帶領青年文化志工們在天燈上簽名及祈願。（橙僑中心提供）

FASCA橙縣分會諮詢導師暨僑務委員張珮鑾則表示，台灣防疫表現堪稱模範國家，台灣國際醫療水準評比名列前茅，科技化公衛管理系統的防疫成績，成為全球可信賴的公衛最佳合作夥伴，聯合國應秉持正義原則，維護世界每一個國家公平參與聯合國的權利。

祈願及祈福活動尾聲由FASCA寶島綜藝團 (Formosa Performing Arts Group) 領唱「We are the World」，大家在演唱四海一家的溫馨氛圍中，祈願聯合國秉持世界和平宗旨， 不分國籍互助友愛，未來台灣能跨越挑戰，順利參與聯合國。