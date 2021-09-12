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誤撥詐騙電話 被誑買禮品卡 長者痛失萬元

記者張宏／綜合報導
一名庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）八旬長者在錯誤撥打詐騙號碼後被騙近萬美元，警方8日公布關於電話詐騙的警告，提醒民眾小心電話詐欺。（unsplash圖片）
一名庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）八旬長者在錯誤撥打詐騙號碼後被騙近萬美元，警方8日公布關於電話詐騙的警告，提醒民眾小心電話詐欺。（unsplash圖片）

南加聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）一名八旬長者，在錯誤撥打詐騙號碼後被騙1萬元，警方8日公布關於電話詐騙的警告，提醒民眾要小心電話詐欺

據庫卡蒙加牧場警察局表示，受害者想取消百思買（Best Buy）的電腦訂閱服務，所以他在網路上找到他認為是該公司的號碼並撥打該號碼時，一名冒充百思買客服的人告訴他，為取消這項服務，必須購買大約1萬元的Apple禮品卡。受害人答應並買了禮品卡，然後將禮品卡背面的數字提供給假冒的百思買代表。最終，受害者意識到他撥打了一個欺詐電話號碼，但為時已晚，因為禮品卡已被兌換。

該受害人4日報警，警方稱，詐騙者使用許多不同的詐欺方式，來欺騙毫無戒心的民眾。

嫌疑人可能會打電話，虛假代表某一個公司或組織，並威脅要把人送進監獄。他們可能會說在國稅局工作，並威脅受害者，聲稱他們欠錢，或者聲稱自己是一家公用事業公司，試圖對逾期未付的賬戶收款。這些詐欺方式通常有兩個共同點：詐騙者試圖讓潛在受害者知道必須立即處理這種情況，且會要求以非貨幣形式付款，例如禮品卡或加密貨幣。

為了提高對此類詐騙的認識，警方希望民眾知道，合法公司企業不會尋求通過禮品卡或加密貨幣獲得報酬，且執法機構永遠不會打電話給某人、使用威脅或通過電話要求付款來解決任何問題。

警方另一個避免電話詐欺的提示是，只需給對方回電，但只能使用月結單或公司合法網站上提供的電話號碼。在網路上獲得的電話號碼，可能是騙局的一部分。

國稅局也發出類似警告，敦促人們對未知來電者、短信者和電子郵件者保持謹慎，因為最近有關聯邦激勵計劃的詐騙報告激增。

詐騙 詐欺 貨幣

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