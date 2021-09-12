ILF辦募款午宴 創辦人鼓勵年輕人危機變轉機抓住機遇

國際領袖基金會洛杉磯分會11日舉辦募款午宴，傑龍（Joel Szabat）（左起）、華人政治家董繼玲、世界日報洛杉磯分社社長于趾琴、孫國泰、孫陳小鳴、蔡慶雲和洪逸青。（記者張宏／攝影）

國際領袖基金會(International Leadership Foundation，簡稱ILF)洛杉磯分會11日舉辦募款午宴，前交通部次長也是ILF共同創辦人傑龍（Joel Szabat）擔任主講嘉賓，他鼓勵年輕人把危機變轉機，抓住時代的機遇。

（影音來源：記者張宏）

出席國際領袖基金會洛杉磯分會募款午宴的代表，有前交通部次長傑龍（Joel Szabat）、前布希總統政府高官董繼玲、世界日報洛杉磯分社社長于趾琴、前聖瑪利諾市長孫國泰和夫人孫陳小鳴，以及國際領袖基金會洛杉磯分會共同會長蔡慶雲和洪逸青。

洪逸青和蔡慶雲表示，這次是疫情 以來基金會第一次舉辦正式的募款活動，有近百名嘉賓參加，希望能募得3萬元到4萬元款項，用於支持基金會的暑期公共事務實習計畫、青年領導研討會和國際事務交流計畫等。在疫情期間基金會一直不間斷舉辦各種線上活動，包括年輕人自己策畫和主辦的研討會和各種活動，年輕人除了學習成績，還需要展現學習以外的能力，比如社交。 國際領袖基金會洛杉磯分會11日舉辦募款午宴。（記者張宏／攝影）

ILF共同創辦人董繼玲和傑龍專程從華盛頓趕來參加活動。 董繼玲表示，基金會的暑期公共事務實習計畫對華人社區意義重大，像最近就帶領所有成員去白宮和總統助理及亞太裔主任會面，幫助大學生在畢業前了解美國 政府的運作。像這次學生們就實地了解國會在疫情期間如何處理重大挑戰。 華人政治家董繼玲（左）為榮譽會長陳小鳴（Ivy Sun）頒發獎杯。（記者張宏／攝影）

她說，該項目對華裔年輕人來說可謂受益良多，參加第一批實習計畫的一些年輕人現在已在美國政府部門如外交部任職，前途遠大。該基金會的目的也是幫助亞裔 年輕人傳承父輩的美國夢同時為美國做出貢獻。

對於當下疫情和反亞裔仇恨的大時代背景，傑龍表示，危機就是轉機，這對年輕人來說，意味著很多可能和機會，尤其對亞裔年輕人來說，現在是嶄露頭角，發出自己聲音的好時代，要牢牢抓住。 國際領袖基金會每年都舉辦暑期公共事務實習計畫。（記者張宏／攝影）

榮譽會長陳小鳴（Ivy Sun）也曾是ILF的會長，她對基金會及年輕人的成長表示欣慰和自豪。她說，疫情給很多年輕人發揮創造力的機會，日前學生以亞裔仇恨為主題舉辦線上演講比賽，發表各自意見。基金會創立27年以來，輸送眾多亞裔優秀大學生參加公共事務實習，培養未來的青年領袖，提升亞太裔地位。