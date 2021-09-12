CPAAF呼籲：希望加州強大 須善用選票

加州的未來就在您手中的選票上，CPAAF籲請選民踴躍投票。（本報檔案照）

在9月14日舉行的特別選舉中，加州 選民需要做出兩個重要的決定。是否要罷免現任州長紐森 。如果紐森被罷免，誰來接替他。對於第一個問題，投反對票（選No）意味著支持現任州長紐森完成他的任期。而投贊成票（選Yes）則意味著要撤換掉現任州長，從46名候選人名單中選出一位取代紐森完成其至2022年的任期。

亞裔選民教育團體CPAAF指出，了解加州罷免選舉的運作方式尤為重要。在加州有超過2200萬選民，但只需要150萬個連署簽名就可以啟動此次罷免選舉。如果此次罷免選舉的投票 民眾中有50%的人同意罷免紐森州長，那麼在第二個問題上獲得最多選票的候選人將是新的州長。這意味著，如果紐森州長被罷免，那麼下一任州長所得票數可能遠低於紐森所得票數，因為他獲得的票數只要比其他位候選人多一點就可以了。

CPAAF介紹，由於疫情，投票比以往任何時候都更容易、更安全。所有註冊選民都將會收到郵寄選票。跟大多數的亞裔選民一樣，如果之前用過郵寄選票，選民就會了解投票是一個十分簡單的過程。只需在9月14日之前填寫選票、簽名、並投進郵箱。現在就可以進行投票！如果有任何相關的問題，可以聯繫加州的州務卿或通過線上追蹤自己的選票（ https://california.ballottrax.net/voter/）。在某些地區，提前投票已經開始，這意味著民眾可以在選舉日之前親自前往投票站進行投票。當然民眾也可以選擇在9月14日的選舉日投票。如果對於選票內容不清楚，在加州的許多縣可以申請雙語選票，或者可以在家人的幫助進行投票。

為什麼9月14日的選舉這麼重要？CPAAF分析，因為這次選舉是關於兩個加州之間的選擇。人民可以選擇一個更強大的加州，為在疫情中遭受衝擊的民眾提供失業津貼；擴大醫保的覆蓋範圍，確保必要行業的工人與最為脆弱的移民群體免於遭受逼遷。或者選擇將加州變成一個由億萬富翁們主導的加州。但是，有人在一些最基本的議題上分化加州人民，比如反對口罩令、反對疫苗令，或者反對採取任何行動來改善氣候和環境。

過去一年的經歷教育了加州人，力量來自於人民在最關鍵的時刻齊心協力。加州人知道如何互相照顧，大家都盡自己的一份力量來創建一個更為強大的社區。隨著人們從這場疫情之中走出來，一個更強大的加州將由民眾來建設。齊心協力，才可以確保不讓任何人掉隊。

CPAAF認為，但那些試圖製造相互對立的人，並沒有把加州人民的福祉放在第一位。他們推動的那些事情，試圖削減加州人所依賴的關鍵服務，將移民和弱勢群體貼上犯罪的標籤，為大企業和超級富豪們進行大幅度的減稅。他們尋找替罪羊，製造分歧——讓人們擔心沒有足夠的資源來滿足每個人的需求，而與此同時這些人又想為自己攫取更多的權力。

CPAAF警告，這個耗費巨資的特別選舉有可能讓加州人民已經取得的進步付之東流。某些利益集團想在2022年的州長大選之前迷惑我們，製造混亂。但人民有權利選擇擁有一個怎樣的加州。通過在9月14日及之前一起投票，人民將可以繼續創建一個更強大的加州，一個所有人都可以取得成功，無論族裔、經濟狀況與來自何處。