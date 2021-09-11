靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

台灣 的珍珠奶茶到美國 稱為boba tea，原因與20年前俞宗明在洛杉磯 一間飲料小店有關。他的公司現是美國新崛起的食品包材供應商，去年股票上市，市場價值達3.68億美元。

俞宗明（Alan Yu）是樂立杯及Karat創辦人兼執行長。Karat公司近年迅速發展，製造和銷售一次使用的塑膠杯、紙杯、餐具、吸管、餐盒等產品。儘管身為大老闆，但他20年前還在洛杉磯華人區一間飲料店煮珍珠。

樂立杯（Lollicup USA）成立於2000年，最初業務是珍珠奶茶的連鎖加盟，創始店開在聖蓋博（San Gabriel）。俞宗明從一間飲料店開始，後來投入包裝材料的進口、製造，現在餐飲耗材賣到全美，合作客戶包括許多知名的連鎖餐廳。

俞宗明向中央社記者表示，「波霸」這個詞用在珍珠奶茶上是他們20年前首創，「因為美國什麼都大，有別於台灣叫珍珠，我們想到了這個詞，後來傳回台灣」。今天在美國，珍珠奶茶這類的手搖飲大多叫波霸（boba tea）。

洛杉磯台美商會8日參訪加州奇諾（Chino）的樂立杯和Karat Packaging占地1萬4000坪的總部。俞宗明在廠房一角的飲料吧，用珍珠奶茶招待台商，接受中央社記者訪問。

「我們不是只做加州生意，全美50州都有我們的客人。」被問到20年來從一家飲料小店做到價值上億的公司，有何祕訣，俞宗明表示，分散風險是公司在成長過程中重要理念，過程中有挫折，堅持到底很重要，不停去嘗試、想辦法解決問題。

疫情籠罩美國一年半，嚴重影響餐飲業，俞宗明表示，過去這段時間餐廳開了又關、關了又開，對於公司有一定的影響，但另一方面，有一段時間餐廳取消內用，外送外賣增加兩、三倍以上，很多人後來都習慣這樣的模式。

在樂立杯18年的營運長王姿容（Joanne Wang）表示，公司20年來從飲料到相關耗材的進口批發，進而設廠生產，期間也遭遇了各種大環境的改變，包括911事件、金融危機、疫情等，「企業要不斷的創新，才有我們產品線的延伸」。

「珍珠奶茶的產品很多人在做，我們能夠做到別人做不到的。」王姿容說，把來自台灣的飲料、營運模式和環保餐具賣到全美國，經歷一段重新設計的過程，「像是如何把材積變小以減低運費、塑膠材料用什麼材質，運送過程中較不容易破碎」。

一同參訪的駐洛杉磯辦事處經濟組長劉倫正表示，樂立杯從一間小的手搖飲，到餐飲包裝材料的進口和製造，打入主流市場，一直到在紐約的股票市場上市，充分發揮了台灣人苦幹實幹的精神，值得所有台商學習。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇指出，這一家台美人創立的公司成功打入美國主流社會，真的不容易，如In-N-Out漢堡、TGI Fridays、Chipotle、Panda Express等大型連鎖餐飲用的都是他們家的餐具餐盒。

台美商會副會長陳玲華表示，今年7月商會的線上講座，邀請到王姿容座談反應熱烈，促成了這一場參訪，參訪過程中，瞭解到樂立杯從一間飲料店，之後跨足包裝材料的進口，後來成了供應商、製造商，現在工廠倉庫延伸到全美國包括夏威夷、德州、紐澤西、西雅圖，這樣的成功模式值得華人企業學習。