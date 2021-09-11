我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

中秋舞月光 世報園遊會╱微笑廣場舞陣容大、舞曲多

記者丁曙／亞凱迪亞報導
微笑廣場舞「Summer Night Cha-cha」劇照。（王美蓉老師提供）
微笑廣場舞「Summer Night Cha-cha」劇照。（王美蓉老師提供）

中秋佳節將臨，洛杉磯世界日報將於9月18和19日在羅蘭岡東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動，王美蓉老師指導的「微笑廣場舞」社成立六周年，將以大陣容和多樣性，為觀眾帶來精彩演出，總共有12支舞蹈。

廣場舞，就是在城市的廣場、公園裡伴隨著音樂表演的一種健身運動，動作簡單好看，音樂節奏感很強，具有收腹、減肥、健康、健身等功效，跟跳幾遍就能學會，很受中老年女性歡迎，舞者被英語媒體稱為「跳舞的奶奶」。

微笑廣場舞節目「舞蹈九兒」劇照。（王美蓉老師提供）
微笑廣場舞節目「舞蹈九兒」劇照。（王美蓉老師提供）

王美蓉指導的隊員，則以中年女性為主，每日早晨在公園裡跳舞。她說，「微笑廣場舞」的特點是形式豐富多樣，不僅有民族舞，還有蒙古舞、西藏舞、現代舞等，有些舞蹈演出還會使用道具。例如，鄧麗君演唱的懷舊老歌《小城故事》，舞者們撑着油紙傘登場，台上走來丁香般的姑娘。這次主打演出的節目，是楊麗萍原創的廣場舞「愛不在就放手」，舞者集體演出，動作舒展大方，姿態柔美，舞步輕盈，廣受歡迎。

在9月18日的演出中將有30位舞者，19日有24位。由於舞台空間限制，節目演出時台上會有三至五人領舞，台下20多人伴舞。其它節目還有：今天是個好日子、最後的華爾茲、橋邊姑娘、草原的月亮、夏夜恰恰（Summer Night Cha-cha）、紅棗樹、舞蹈九兒等。

「微笑廣場舞」社六周年誌慶大合照。（王美蓉老師提供）
「微笑廣場舞」社六周年誌慶大合照。（王美蓉老師提供）

健身 洛杉磯 羅蘭岡

上一則

公校將免費提供生理用品 加州:要像衛生紙一樣普遍

下一則

樂活50加 9/15談防災保險

延伸閱讀

世報中秋園遊會 馬名偉率團獻唱

世報中秋園遊會 馬名偉率團獻唱
蒙地市警局內鬼收賄1.4萬元 護航販毒集團

蒙地市警局內鬼收賄1.4萬元 護航販毒集團
華人罷免賈斯康 可到3地點簽名

華人罷免賈斯康 可到3地點簽名
日本富士醫療按摩椅 勞工節高達60%折扣

日本富士醫療按摩椅 勞工節高達60%折扣
罷免賈斯康 聖谷華人2處擺攤簽名

罷免賈斯康 聖谷華人2處擺攤簽名
聖蓋博谷華人擺攤 周六收集罷免賈斯康簽名

聖蓋博谷華人擺攤 周六收集罷免賈斯康簽名

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴