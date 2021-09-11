中秋舞月光 世報園遊會╱微笑廣場舞陣容大、舞曲多

微笑廣場舞「Summer Night Cha-cha」劇照。（王美蓉老師提供）

中秋佳節將臨，洛杉磯 世界日報將於9月18和19日在羅蘭岡 東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動，王美蓉老師指導的「微笑廣場舞」社成立六周年，將以大陣容和多樣性，為觀眾帶來精彩演出，總共有12支舞蹈。

廣場舞，就是在城市的廣場、公園裡伴隨著音樂表演的一種健身 運動，動作簡單好看，音樂節奏感很強，具有收腹、減肥、健康、健身等功效，跟跳幾遍就能學會，很受中老年女性歡迎，舞者被英語媒體稱為「跳舞的奶奶」。

微笑廣場舞節目「舞蹈九兒」劇照。（王美蓉老師提供）

王美蓉指導的隊員，則以中年女性為主，每日早晨在公園裡跳舞。她說，「微笑廣場舞」的特點是形式豐富多樣，不僅有民族舞，還有蒙古舞、西藏舞、現代舞等，有些舞蹈演出還會使用道具。例如，鄧麗君演唱的懷舊老歌《小城故事》，舞者們撑着油紙傘登場，台上走來丁香般的姑娘。這次主打演出的節目，是楊麗萍原創的廣場舞「愛不在就放手」，舞者集體演出，動作舒展大方，姿態柔美，舞步輕盈，廣受歡迎。

在9月18日的演出中將有30位舞者，19日有24位。由於舞台空間限制，節目演出時台上會有三至五人領舞，台下20多人伴舞。其它節目還有：今天是個好日子、最後的華爾茲、橋邊姑娘、草原的月亮、夏夜恰恰（Summer Night Cha-cha）、紅棗樹、舞蹈九兒等。