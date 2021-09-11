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月餅價漲2成 仍引爆熱銷戰…Lady M、故宮文創加入戰場

記者張宏／聖蓋博市報導
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）

今年中秋月餅市場火藥味十足，價格漲花樣多，競爭激烈。不僅有人氣蛋糕品牌Lady M推出摩天輪限量禮盒和紫薯千層，還有故宮文創「朕的心意」、美心流心、微熱山丘、陶陶居、生計、手工鮮肉月餅等，加入中秋月餅大戰，幾乎每個口味都有七八種品牌選擇。

影音來源：記者張宏

Lady M去年中秋和與Netflix合作製作的限量版「月餅燈籠」（Over the Moon），在兩周內網路全部售罄；今年推出的摩天輪月餅禮盒，在網上也很快售罄，目前只有店鋪有售。這款禮盒由奇華麵包店設計，禮盒共包含六個迷你月餅，分別是奶油和巧克力口味。月餅香甜細膩，Lady M的奶油和巧克力蛋羹包裹其中。每套禮盒都包裝在訂製的Lady M購物袋中，配有賀卡和信封，價值72元。

另外還有160元的紫薯千層蛋糕和月餅禮盒套裝，這些月餅套裝將在Lady M店鋪發售。

Lady M今年推出摩天輪月餅禮盒和紫薯千層蛋糕，目前網絡已售罄，只有店舖才能買...
Lady M今年推出摩天輪月餅禮盒和紫薯千層蛋糕，目前網絡已售罄，只有店舖才能買到。（LadyM 提供）

在聖蓋博的大華超市進門處早已鋪設好月餅專區。（記者張宏／攝影）
在聖蓋博的大華超市進門處早已鋪設好月餅專區。（記者張宏／攝影）

在聖蓋博的大華超市進門處早已鋪設好月餅專區。（記者張宏／攝影）
在聖蓋博的大華超市進門處早已鋪設好月餅專區。（記者張宏／攝影）

聖蓋博的大華超市進門處，早已鋪設好月餅專區，種類豐富更勝往年。店員陳小姐表示，每個月餅口味都有七八個品牌選擇，老字號如陶陶居和生計都有13個品種選擇。像美心的流心奶黃月餅雖一盒77.99元，但是年輕人依然趨之若鶩。 還有來自台灣的網紅鳳梨酥品牌微熱山丘，也深得年輕人喜愛。大華超市今年還首次引進故宮文創月餅，有兩個禮盒包裝，包裝精美，禮盒封條上還寫著「朕的心意」。

大華首次引進故宮文創月餅，禮盒封條上還寫著「朕的心意」。（記者張宏／攝影）
大華首次引進故宮文創月餅，禮盒封條上還寫著「朕的心意」。（記者張宏／攝影）

美心流心奶黃深受年輕人喜愛。（記者張宏／攝影）
美心流心奶黃深受年輕人喜愛。（記者張宏／攝影）

她說，受大環境影響，今年月餅價格約上漲20%，但勝在種類豐富，價格區間從十多元到幾十元不等，民眾可根據需求選擇不同的品種和價位。這裡的月餅每年銷售情況都不錯，今年也不例外，很多品種剛進貨沒多久就已賣光，如榮華月餅。

一名華人在大華超市選購月餅。她說，這些月餅主要是送給老師、工作人員等，因此包裝漂亮，內容豐富的禮盒更能滿足需求。雖然價格有明顯上漲，但這是中秋節必備禮品，有需求自然多少錢都要買。

還有華人喜歡吃蘇式鮮肉月餅，華人丁小姐說，康康小美的鮮肉月餅一個要3.5元，一盒25元，還有私廚房做的月餅六個要30元。雖然都不便宜，但是對於吃膩蓮蓉蛋黃的人來說，鮮肉也是不錯的選擇。

月餅分類豐富。（記者張宏／攝影）
月餅分類豐富。（記者張宏／攝影）
月餅依然是中秋送禮必備。
月餅依然是中秋送禮必備。
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）
人們開始選購中秋月餅。（記者張宏／攝影）

華人 台灣 聖蓋博

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