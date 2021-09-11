南加5學生帶槍進校區被捕 4人未成年

南加至少五名學生涉嫌帶槍進校區被捕 （檔案圖）

南加州 學校陸續開學，近日傳出至少有五名學生涉嫌帶槍進校區被捕，嫌犯中有14歲女生，因未成年未公布姓名。

洛杉磯縣聖塔克利塔市（Santa Clarita）哈特高中（Hart HS）四名學生，8日（周三）涉嫌帶槍進入校區被警方拘捕。據當地媒體Santa Clarita Valley Signal報導，當天有人在匿名熱線舉報，校方管理人員發現一名學生涉嫌攜帶槍枝，洛縣 警局聖塔克利塔谷分局警員將其拘押，其他三名學生因涉及此案也遭拘捕。

據校長Jason d'Autremont表示，接到有人匿名舉報，有學生在社交媒體展示帶槍照片。舉報者通過Student Care Line發送文字線索，報告一名學生攜帶槍枝和噴塗工具。校方確信照片在校區外拍攝。警方表示，該案正在調查中，被拘捕的學生兩男兩女，因未成年沒有公布姓名。

上述案件發生次日，一名14歲女生涉嫌在9日（周四）攜帶裝有子彈手槍，進入內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）一所高中。河濱縣警局警官Julio De Leon表示，當天上午約9時20分，警方接到舉報稱一所Canyon Springs高中學生在校區攜帶槍支。警方迅速搜索，鎖定一名女生並將她拘捕。警方表示，在女生身上搜到一把手槍，校區安全無礙。警方未公布被捕女生姓名，目前嫌犯在河濱少年監獄 拘押。