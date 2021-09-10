夏季意外降雨 南加沙漠遍地開花

約書亞樹國家公園遍地開滿黃色伏生香檬菊。（艾斯貝爾／莫哈維沙漠基金會）

南加 州正面臨乾旱威脅，但因7、8兩月的意外降雨，使南加沙漠生機突現，讓植物專家大吃一驚。莫哈維沙漠（Mojave Desert）約書亞樹國家公園 的嫩黃色伏生香檬菊（chinchweed）開滿遍地，能夠養活野生動物的流蘇莧菜（fringed amaranth）也大量結實。

莫哈維漠地信託計畫（Mojave Desert Land Trust）植披保育主任艾斯貝爾（Madena Asbell）表示，相對於春季的植物大爆發，夏季較難預料，通常要一陣「大雨」後才會出現，而今年的夏季季風剛好帶來的半吋降雨，因此才讓needle grama、brittle creosote等沙漠植物快速生長，部分仙人掌更二度開花。

以約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）為例，夏雨來的正是時候，讓沙漠植物在晚夏生機蓬勃，伏生香檬菊、流蘇莧菜到處可見。雖然春季的植物生長期已經相當令人振奮，但夏季植物的種類更為多元，更能帶來視覺饗宴。

多位專家表示，今年夏季還能有這麼多植物發芽生長真是難得。約書亞樹國家公園表示，伏生香檬菊數周前才開始萌芽，不過目前已經過了最旺的時段，但流蘇莧菜、醉蝶花（bladderpod）、福桂樹（ocotillo）還在花期中。