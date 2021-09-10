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華人新移民 不應只看錢

洛城新語

部分華人移民，著急賺快錢，以致部分行業，亂象重生。生長在改革開放年代，雖多少帶著「不管黑貓、白貓，抓到老鼠就是好貓」的「只顧賺錢」氣質，但既然已經移民美國，為人處世則更應秉持契約精神。再者說中華民族從來不以成敗論英雄，賺錢多寡不是受人敬仰的唯一標準。

南加華人裝修行業，普遍存在工人做到一半「跑路」的不負責任現象，近來隨著各行業用工緊張，更是頻發。究其根本，是更快賺錢的工作機會出現，讓他們不惜背棄約定，中途跑路。

沒有契約精神，本就不對；部分華人「跑路」前往的，還是非法行當。加州大麻黑市價格近期暴跌，業內人士透露，與大批華人新移民湧入有關。加州娛樂用大麻雖然合法，但投資門檻頗高，投資回報率難比非法大麻，這也是非法大麻屢禁不止的原因之一。再翻看內陸地區警訊，查獲的大麻屋中，有多少嫌犯長著一張華人臉龐。

的確種植非法大麻，讓很多華人新移民一夕暴富，過上周末拉斯維加斯豪賭，平時購物可一擲千金的奢華生活；也吸引者越來越多華人湧入，業者反饋，曾經從事餐館、按摩，或建築行業的華人新移民，是近期湧入的主力軍。不過這種刀口舔血的日子，一旦進入就難以回頭；試問嘗過快錢滋味，還有幾人能重拾辛苦勞作。當過小姐再難從良，也是這個道理。

誠然部分華人熱衷快錢，與生長在改革開放年代有關。那時的中國，剛剛經歷文化大革命的十年浩劫，吃飽飯活下去的重要性不言而喻。在此背景下，「不管黑貓、白貓，抓到老鼠就是好貓」雖然表面說的是意識形態，但難免也是在指導民眾，不管其他只往「錢」看；以致中國目前出現經濟發展與國民素質不同步的狀況，在國際上屢遭詬病沒有素質。

一切往「錢」看、熱衷賺快錢的思維，在特定時期本沒有錯，但如今既然已經移民美國，一言一行都代表著「華裔」，從子孫後代在社會受尊敬的角度考慮，為人處世就需要更多一些厚道，而不是滿腦子「錢、錢、錢」。

再者說，縱觀中華民族傳統，所崇拜及為人敬仰的，大多是「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」之士。無論是關羽、岳飛這樣的武將，還是文天祥、史可法這樣的文官；他們都是事業上的失敗者，然而數千年過去，華人仍在歌頌他們的事跡。而反觀功勛卓著，如白起武安君白起等，雖有滅國之功，但崇拜程度未必有上述人高。

文聖人孔子，生前周遊列國，惶惶如傷家之犬，吃了上頓沒下頓，被困於陳蔡之間。即便如此，他堅持傳播儒家思想的理由，是「君子憂道不憂貧」。數百年過去，作為儒家思想的繼承人，華人新移民在賺錢方面，更應有「道」。

華人 移民 大麻

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