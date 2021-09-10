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世報中秋園遊會 馬名偉率團獻唱

記者王若然／洛杉磯報導
馬名偉和他帶領的歌曲表演嘉賓將為大家帶來精彩表演。（馬名偉提供）
馬名偉和他帶領的歌曲表演嘉賓將為大家帶來精彩表演。（馬名偉提供）

在中秋到來之際，洛杉磯世界日報將在9月18、19日兩天，在羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場，舉辦「中秋舞月光」戶外活動。屆時有美食品嚐和玩花燈等遊戲。還有兩天不間斷的精彩節目表演。其中有歌唱「發燒友」馬名偉組織的多位優秀歌唱業餘愛好者帶來歌曲表演。

馬名偉自稱業餘歌唱界「最發燒」的發燒友。他說唱歌跳舞是他一生的業餘愛好，在中國美國都辦過個人演唱會。他在中國以香港回歸為主題的演唱會，還曾被中央電視台報導過。他退休後來到南加州，自創「馬名偉專業錄音錄影工作室」，平日集結幾百位唱歌業餘愛好者一起。

此次參加世報舉辦的中秋活動，大家都很高興也很榮幸。他組建的唱歌群有300多人，報名參加世報中秋活動的就有100多人。經過篩選，選出十幾位最優秀的表演嘉賓，將在中秋活動上登台獻藝。屆時還將與其他舞團同台獻技，一起配合為民眾帶來精彩的歌舞表演。

馬名偉的歌唱群組還曾為聯合國華人春晚、美國洛杉磯華人春晚等大型節目表演過。有豐富的表演經驗。

除了歌舞表演，「中秋舞月光」活動還有吃餃子大賽，月餅品嚐，月光花許願樹、掛燈籠等趣味活動，免費入場，歡迎民眾參加。具體時間為：9月18日（星期六）下午2點-10點， 9月19日（星期日）下午12點-8點。活動精采可期，快來感受疫情解封後第一個中秋慶祝活動吧！

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