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洛台美商會推薦奇諾市成功華商

記者啟鉻／奇諾市報導
洛杉磯台美商會一行造訪華資公司Karat by Lollicup。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台美商會一行造訪華資公司Karat by Lollicup。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）成員，8日午後造訪奇諾市華資Karat by Lollicup公司，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組長劉倫正應邀參加。台美商會會長劉雅薇表示，商會每個月主要推薦一個企業，幫助台美中小企業做宣傳，希望對企業發展有所幫助。

影音來源：記者啟鉻

華資公司Karat by Lollicup是近年來全美迅速發展的食品及餐飲業包材製造商及銷售商，劉雅薇等人獲得營運長王姿容（Joanne Wang)接待。王姿容先介紹該公司成立於2000年，創辦人兼任執行總裁（CEO）是俞宗明（Alan Yu），主要提供一次性使用環保產品，包括一次性塑膠杯、紙杯、餐具、吸管、環保餐盒及一次性環保包裝等。

近年來，該公司為持續發展客戶提供更多環保選擇，同時增加最新產品：個人防護用具。公司服務對象包括全美食品行業餐飲連鎖店及各類規模的本地餐廳。2021年4月間，Karat Packaging 成功上市，市價超過3億美元。公司除了加州主要倉儲，陸續增加德州、南卡、西雅圖、新澤西、夏威夷的倉儲，方便用戶發貨/取貨。

洛杉磯台美商會一行在聽取該公司發展說明後，還參觀了其廠區，結束後與返回公司的創辦人俞宗明交流並合影。俞宗明說，公司從成立到現在，尤其在新冠肺炎疫情發生後，面對市場快速變化，公司抓住機會增加新產品，不斷贏得成功發展機遇。

劉雅薇表示，洛杉磯台美商會7月11日舉辦一次線上活動，主題是連鎖加盟研討會，對該公司成功經歷作了介紹，成員也很期待參訪該公司。商會希望對成員企業做推廣，也希望對企業發展有幫助。洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠也應邀參訪。

洛杉磯 台灣 加州

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