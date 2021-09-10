時尚鬧區逛街喝咖啡 光天化日遭持槍洗劫

洛杉磯時尚區Melrose大道7300號街區，再次發生持槍搶劫，兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突十數秒内洗劫受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛杉磯市著名景點之一、Fairfax時尚 區Melrose步行街，是亞裔在內內的南加州藝術青年和時尚人士，周末最喜歡去淘寶的知名時尚區之一。但最近數月該區連續發生當街搶劫和攻擊事件，讓不少民眾望而卻步。警方9日尋求公眾幫助，緝拿兩名持槍在逃劫匪，本周兩嫌在光天化日下，當街持槍洗劫三名遊客，讓遊客和當地居民心生恐懼。

洛市警局表示，持槍搶劫發生在7日（周二）下午4點55分左右，地點在Fairfax時尚區Melrose大道7300號街區。商家提供的現場監控顯示，當時兩女一男購物後，正在一家餐館外的坐著喝咖啡 ，兩名搶匪突然出現，用手槍對著三人搶劫，三人均未反抗。搶匪在十數秒内洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。

警方表示，受害人沒有反抗，現場沒有人受傷，但因爲當時正是下午購物高峰時段，相信有不少目擊者，希望任何目擊和知情者提供線索，洛市警察局電話877-LAPD-247。

當地居民和商家均表示，Melrose大道一直是個歡樂祥和的地方，很多藝術家和時尚人士來這裏淘寶，尤其是現在商家逐漸恢復營業，周末遊人很多，平常購物和遊玩的人有不少，附近的居民平常沒事也喜歡到上街走走，看看時尚，完全不覺得安全有什麽問題。但從今年年初開始，這一地區街頭犯罪急劇上升，而且搶匪都携帶槍支或攻擊性武器，不僅客人害怕，商家也提心吊膽。

今年8月，Fairfax時尚區一家鞋店的工作人員，一場抽獎活動中與人發生爭執後，在自己的店門前遭到槍殺。警方隨後逮捕一名16歲的嫌疑人。

今年3月，一名男子在西好萊塢的Melrose大道上被兩人持槍搶劫，搶匪不但洗劫受害人，還對其拳打脚踢。今年2月，警方也接到多起當街搶劫和攻擊事件，也均發生在Melrose大道及附近地區。警方表示，多起搶案的一個共同點是，搶匪似乎專門鎖定戴勞力士手錶或其他貴重珠寶首飾的行人和遊客，伺機搶劫。

附近一名韓裔老闆表示，以前他們的第一要務是做好食品，讓遊人品嘗到一流美食 。但現在犯罪如此猖獗，美食也吸引不來遊客。一商家表示，該地區數月來持續發生的當街持槍搶劫，讓愈來愈多人害怕到這裏來購物，而搶匪屢屢得手，更加猖獗。