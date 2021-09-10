南加僑界聲明 支持台灣參與聯合國

南加州僑界發起支持台灣參與聯合國的活動。（本報記者／攝影）

南加州僑界9日在洛杉磯 華僑文教服務中心，發起支持台灣 參與聯合國 的活動，並發表共同聯合聲明。

聲明提出三點訴求：第一、加入聯合國為基本人權，聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系之外。第二、聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應即予匡正。第三、台灣在相關領域的努力成果與真誠付出不容忽視，聯合國應確保台灣平等、尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

僑務委員會委員長童振源錄製視頻表示支持，感謝鄉親支持和奉獻台灣的心力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，將有能力做出貢獻的台灣拒之門外，這對全球是兩個損失，一是道德損失，二是實質損失。台灣是全世界的「良善的力量」，被拒絕於聯合國大門外，這種歧視性政策是中華人民共和國施加的壓力，這有損多邊主義的理念，也違反聯合國成立所遵循的普遍性以及平等性的原則。

他表示，每年的這個會不只是行禮如儀而是有實質效果的，台灣一步步實現民主化，如今自由度是東亞前茅，有了第一部同性婚姻法，台灣真的做得不錯，讓全世界不敢輕視，很多變化是一代代做出來的。

僑務諮詢委員林榮松表示，聯合國以及其下的20多個附屬國際機構，即使這麼強調人權和健康無國界的組織，台灣都無法加入。他認為這是一個很困難很專業的外交工作，但也看到正面曙光，包括全世界民主國家對中國不信任，那對相對弱勢的台灣就會同情；疫情後，大家看到台灣是一個小又可愛的國家。