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來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳

編譯組╱綜合報導 
州長罷免投票在即，拜登、賀錦麗紛紛趕赴加州滅火，為紐森助陣。（ABC）
州長罷免投票在即，拜登、賀錦麗紛紛趕赴加州滅火，為紐森助陣。（ABC）

加州州長罷免投票在即，但現任的紐森陣營卻相當緊張，連連向聯邦層級的政治人物求助，希望他們到加州站台，拉高民主黨支持者的警覺心，免得他們不投票導致紐森落馬。分析師認為，繼聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與桑德斯（Bernie Sanders）之後，正副總統拜登、賀錦麗接連到訪加州，大概是紐森能夠得到的最有效強心針，同時也檢驗拜登到底還剩下多少政治聲望。 

紐森面對罷免投票，越來越傾向將地方選舉聯邦化，意即將加州的勝敗與全美攻防掛勾，包括最近沸沸揚揚的人工流產，以及讓全國知名人物到訪，以將加州的選情連結上全美政局。但紐森的對手，如支持度最高的艾德（Larry Elder）卻說，這就是加州人的家務事，不是什麼全國選舉，不必搞得跟大選一樣。 

當然，全國型政治人物的算盤也不僅只於加州一地。除了長期任職的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）不知能不能做好做滿，萬一出缺當然最好是由民主黨籍州長指派接任人選，比照賀錦麗前例辦理，另外也包括明年、2022年的期中選舉，拜登、賀錦麗能不能守住國會多數與州長席次。 

同時，8月也是拜登上任後最難熬的一個月，連加州在地的民主黨策士Mark Mellman都說，只要能讓拜登離開東岸的行程都是件好事。不管是外交的阿富汗撤軍，內政的Delta病毒暴增、淹水災情，都讓拜登一個頭兩個大，不如與賀錦麗一道到西岸重享溫暖，並讓話鋒轉向基礎建設。當然加州的強勢基本盤，也是拜登能夠當上總統的主因之一，而且訪問還能穩住西岸的陣腳。 

前總統歐巴馬的幕僚Joel Benenson也說，加州太大，大到拜登輸不起，與其省事少飛一趟但輸掉罷免投票，不如多飛一趟露個面幫紐森壓住陣腳。其他策士則認為，效應會慢慢浮現，雖然共和黨人會押在投票當天現身，但後續開出的郵寄投票與提前投票結果，才是勝負關鍵。

加州 拜登 投票

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