我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

夏末秋初國內旅遊持續升溫 自駕遊大增

記者楊青／洛杉磯報導
勞工節長周末結束的深夜，洛杉磯國際機場有人氣但不擁擠。（記者楊青／攝影）
勞工節長周末結束的深夜，洛杉磯國際機場有人氣但不擁擠。（記者楊青／攝影）

在經過數月的低調回暖之後，美國境内夏末秋初旅遊繼續升溫，大都會地區航班旅行、短中途自駕遊雙雙攀升，在飛行旅行出遊人數成倍增長的同時，單程50哩左右的自駕遊更異軍突起。

根據聯邦運輸部公布的數據，在勞工節長周末開始的第一天，全國通過TSA航班安全檢查的共有150萬人，該數字雖然離疫情前勞工節長周末同期水平還有距離，但超過2020年勞工節乘飛機出門旅行總人數的兩倍。洛杉磯國際機場今年勞工節長周末從上周五開始至本周一深夜，72小時中起落航班為3289班次，為去年同期的將近兩倍、疫情前2019年勞工節期間的78%。

星期一勞工節長周末結束的當天，洛機場旅客流並未出現擁擠狀況，包括在候機廳等待登機以及從抵達航班旅客，都有相當空間，很多航班的抵達行李提取區域有人氣但不擁擠，通常在幾分鐘之内就全部清空。星期一從波士頓飛回洛杉磯的日間航班，入座率大概在三分之二左右，洛杉磯機場秩序井然。值得一提的是，往來旅客全部都戴口罩，安全檢查員與旅客的近距離接觸明顯減少。

LAX執行長Justin Erbacci表示，因為大學陸續開學，8月中旬開始至勞工節長周末，洛杉磯國際機場客流較明顯增加，預計整個9月將有1萬9600架次航班在LAX起落，但勞工節期間就完成了六分之一左右，也是暑期以來客流高峰。為讓旅客旅行更加安全，機場除了加強消毒清潔，同時要求所有的旅客全程戴口罩，包括從辦理登機手續開始到搭乘航班，這個要求讓旅客和機場工作人員互相放心。

AAA表示，勞工節長周末通常是最後一波學生返回學校的結點，加上今年疫情持續，聯邦疾病預防與控制中心在勞工節前就多次警告，未接種新冠疫苗的民眾不要出門旅行，再加上今年許多地區油價持續居高，諸多因素，都使得暑期最後一波自駕旅行充滿變數。

「不過有個長周末還是總想帶孩子們出去走走透透氣」，洛杉磯地區不少華人家長表示，孩子們雖然已開學，但現在功課不算緊張，加上氣溫漸漸緩和，許多商業也逐漸回復正常，所以勞工節不會天天待在家中。不過也有不少民眾表示，油價居高讓他們取消開車出遠門的打算，改為更短途的半日遊或體育運動或購物，否則一天幾百哩開下來，加上出行吃住都漲價，開銷仍可觀。

勞工期間全家從洛杉磯送兒子飛往東岸上大學的林女士表示，一路飛行和自駕，感覺相當不錯，往返飛機都大約只有三分之二左右乘客，租車也不像幾個月前那樣一車難求、價格奇高，他們全家在波士頓租最大號的麵包車，一天不到70元，比她今年5月前往夏威夷時一天租車費高達300元，便宜太多。林女士表示，她在東岸許多城市看到很多人已脫下口罩，包括室内購物和就餐，商家也沒有張貼要求口罩告示，不過在機場，一路都有口罩要求。

勞工節長周末結束的深夜，洛杉磯國際機場有人氣但不擁擠。（記者楊青／攝影）
勞工節長周末結束的深夜，洛杉磯國際機場有人氣但不擁擠。（記者楊青／攝影）

洛杉磯國際機場 勞工 口罩

上一則

洛城新語 /美國的「喪屍末日」景象

下一則

加州州長罷免選舉準備萬全 洛縣開放253個投票中心

延伸閱讀

洛杉磯台美商會推廣奇諾市一家成功華商

洛杉磯台美商會推廣奇諾市一家成功華商
喀布爾機場重新開放 國內航班部分復飛

喀布爾機場重新開放 國內航班部分復飛
「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄

「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄
快搶！紐約─洛杉磯來回機票不到100元

快搶！紐約─洛杉磯來回機票不到100元
馬州校園全面口罩令 加速落實遇阻 州長無意豁免等待期

馬州校園全面口罩令 加速落實遇阻 州長無意豁免等待期
最有效率機場 亞特蘭大機場18連霸

最有效率機場 亞特蘭大機場18連霸

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >