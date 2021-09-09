夏末秋初國內旅遊持續升溫 自駕遊大增

勞工節長周末結束的深夜，洛杉磯國際機場有人氣但不擁擠。（記者楊青／攝影）

在經過數月的低調回暖之後，美國境内夏末秋初旅遊繼續升溫，大都會地區航班旅行、短中途自駕遊雙雙攀升，在飛行旅行出遊人數成倍增長的同時，單程50哩左右的自駕遊更異軍突起。

根據聯邦運輸部公布的數據，在勞工 節長周末開始的第一天，全國通過TSA航班安全檢查的共有150萬人，該數字雖然離疫情前勞工節長周末同期水平還有距離，但超過2020年勞工節乘飛機出門旅行總人數的兩倍。洛杉磯國際機場 今年勞工節長周末從上周五開始至本周一深夜，72小時中起落航班為3289班次，為去年同期的將近兩倍、疫情前2019年勞工節期間的78%。

星期一勞工節長周末結束的當天，洛機場旅客流並未出現擁擠狀況，包括在候機廳等待登機以及從抵達航班旅客，都有相當空間，很多航班的抵達行李提取區域有人氣但不擁擠，通常在幾分鐘之内就全部清空。星期一從波士頓飛回洛杉磯的日間航班，入座率大概在三分之二左右，洛杉磯機場秩序井然。值得一提的是，往來旅客全部都戴口罩 ，安全檢查員與旅客的近距離接觸明顯減少。

LAX執行長Justin Erbacci表示，因為大學陸續開學，8月中旬開始至勞工節長周末，洛杉磯國際機場客流較明顯增加，預計整個9月將有1萬9600架次航班在LAX起落，但勞工節期間就完成了六分之一左右，也是暑期以來客流高峰。為讓旅客旅行更加安全，機場除了加強消毒清潔，同時要求所有的旅客全程戴口罩，包括從辦理登機手續開始到搭乘航班，這個要求讓旅客和機場工作人員互相放心。

AAA表示，勞工節長周末通常是最後一波學生返回學校的結點，加上今年疫情持續，聯邦疾病預防與控制中心在勞工節前就多次警告，未接種新冠疫苗的民眾不要出門旅行，再加上今年許多地區油價持續居高，諸多因素，都使得暑期最後一波自駕旅行充滿變數。

「不過有個長周末還是總想帶孩子們出去走走透透氣」，洛杉磯地區不少華人家長表示，孩子們雖然已開學，但現在功課不算緊張，加上氣溫漸漸緩和，許多商業也逐漸回復正常，所以勞工節不會天天待在家中。不過也有不少民眾表示，油價居高讓他們取消開車出遠門的打算，改為更短途的半日遊或體育運動或購物，否則一天幾百哩開下來，加上出行吃住都漲價，開銷仍可觀。

勞工期間全家從洛杉磯送兒子飛往東岸上大學的林女士表示，一路飛行和自駕，感覺相當不錯，往返飛機都大約只有三分之二左右乘客，租車也不像幾個月前那樣一車難求、價格奇高，他們全家在波士頓租最大號的麵包車，一天不到70元，比她今年5月前往夏威夷時一天租車費高達300元，便宜太多。林女士表示，她在東岸許多城市看到很多人已脫下口罩，包括室内購物和就餐，商家也沒有張貼要求口罩告示，不過在機場，一路都有口罩要求。