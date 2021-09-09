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走出疫情 南加僑團辦雙十國慶高球賽

記者謝雨珊／羅斯密市報導
南加州中華民國高爾夫球聯合會為慶祝雙十國慶，將於9月20日舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽。（記者謝雨珊／攝影）
南加州中華民國高爾夫球聯合會為慶祝雙十國慶，將於9月20日舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽。（記者謝雨珊／攝影）

中華民國雙十節即將到來，南加州中華民國高爾夫球聯合會為慶祝雙十國慶，8日宣布將於9月20日（周一）上午11時在哈崗高爾夫球俱樂部（Hacienda Golf Club) 舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽，同時於當日下午5時在該場地舉辦晚宴。選手若一桿進洞，將有機會獲得新世紀寶馬（BMW) 一輛、長榮航空洛杉磯台北往返機票等大獎，歡迎僑界踴躍參與。

今年國慶盃活動延續往年的賽制、規格、採Collaway制，分為長青組（55歲以上）、男子組、女子組，但取消團體組。中華民國高爾夫球聯合會會長江瑞瀛表示，疫情期間打了很多人的日常，這次舉辦國慶盃不只鼓勵僑胞走出戶外運動及曬太陽，更是希望「一桿揮走疫情陰霾」，以球會友。晚宴也將舉行頒獎及抽獎活動，另也提供精美伴手禮、美食給參與者。

江瑞瀛說，選手在打球過程中將可享用無限供應飲料，希望球友享受藍天綠野的環繞，切磋球技並聯繫感情。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境感謝僑領，以球會友慶祝中華民國的生日，鼓勵大家共襄盛舉，慶祝中華民國向自由民主制度更加往前邁進。

哈崗高爾夫球俱樂部地址：718 East Road, La Habra Heights, CA, 90631。報名費165元，報名截止日為9月5日，目前已有140多名人報名。詳請可電會長江瑞瀛626-641-4729。

疫情 洛杉磯 加州

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