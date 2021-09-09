大專聯合校友會 談公民選舉與社安

南加州中國大專院校聯合校友會將於9月12日下午2時至4時，舉辦一場「認識公民選舉與社區安全」線上講座。（南加州中國大專聯合校友會）

有鑑於針對華裔 及亞裔的暴力和歧視事件頻傳，再加上越來越多華裔意識到必須以選票來改善生活品質的迫切性。南加州中國大專院校聯合校友會將於9月12日下午2至4時，舉辦「認識公民選舉與社區安全」線上講座。

屆時將邀請四位專家共同針對美國 司法檢察制度、選民登記與公民選舉、如何融入主流社會，及社區治安等華人重視和關心的議題進行探討，歡迎有興趣的民眾踴躍上線參與。

當天將由洛杉磯 縣檢察官Ian Phan介紹「美國檢察制度和檢察官的職權」；亞太社區基金會執行長黃群雁討論「從維護華裔權益談融入主流社會及選民登記重要性」；平民安防培訓機構「青龍防禦」創始人TK Xu，從仇恨犯罪談如何保護個人及商家安全；橙縣選舉事務處社區計畫專員陳榆媃，將帶領僑胞認識選舉與投票程序。