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洛城新語 /美國的「喪屍末日」景象

洛城新語

剛過去的勞工節長周末，美國費城肯辛頓街區的景象成為國際話題。整個街區充滿神智不清、衣衫不整漫遊，或倒臥街頭的男男女女，包括白人、非裔，絕大多數是年輕人；滿地垃圾、糞便、吸毒用具，還有毒品交易販子，除了清潔人員，少有警察，仿如電影「喪屍」(Zombie Land)或人類末日到來的畫面。

幾段視頻被名為Kimgary的油管創作者(YouTuber)貼上網路後，短短數小時即吸引數十萬人點閱，後來他又發布幾段視頻，加上模仿者拍攝的，總計上千百萬人收看。中共黨媒和外宣、英國等媒體都爭相報導，爭睹美國東岸歷史名城、美利堅合眾國的孕育地費城，竟淪落到這個地步。

其實，這就是美國的縮影。費城市政府回應說，該城流浪漢相比美國其他城市，算是少的了。不過，費城景象和洛杉磯市「遊民巷」(Skid Row)不同，後者是遊民搭帳蓬聚居，雖然髒亂無序，吸毒相對是少數。費城則是癮君子匯聚，大家開毒趴，把整個街區變成「吸毒天堂」。

英國「每日郵報」曾報導，這裡惡名昭彰，被稱為「海洛因沃爾瑪」、「喪屍貧民窟」和「東岸最大的露天毒品市場」。它有全美最便宜的海洛因，東岸各州的毒販都來這裡批貨，然後帶回去賣。

美國近年出現由海洛因和芬太尼合成的鴉片新型毒品，藥效強、普及率高，導致吸毒死亡人數激增。有人感歎「這就是2021年的美國嗎？」

美國正被毒品侵蝕根基，非常危險。70年代至90年代，尼克森、雷根和老布希等總統都曾對毒品宣戰。詭異的是，川普倡議「讓美國再度偉大」，除了美墨邊境修牆，對反毒並沒有做什麼；民主黨的拜登強調自由，迄今未提出新反毒措施。

美國聯邦或各州法律，多數只懲罰販毒者，吸毒未必違法，俄勒岡、華盛頓等州持有少量毒品合法，於是公開場合吸毒普遍，癮君子慕名而來，「費城喪屍」成全美的縮影，和拒打疫苗一樣成為個人自由。有人看視頻後說，舊金山、波士頓情況和費城其實差不多。

民主黨對毒品的容忍度，比共和黨高。加州如柏克萊等城市，使用公費為毒販免費交換注射毒品用的針筒，說這樣可減少愛滋病傳播，降低公共衛生系統負擔。這種姑息有如變相鼓勵吸毒，使戒毒人口遠遠趕不上吸毒人口增加速度。

細觀費城的視頻，吸毒、無家可歸者絕多數是年輕人，無法抵抗毒品戕害，美國如果普遍這樣還有救嗎？市府任令整個區淪陷，平均每天有三、四人吸毒過量死亡。商家關閉、生計受影響，整個區域如同鬼城，市府可能因經費、能力等都受限，讓這些人自生自滅，民選官員與其多做多錯，放任它繼續沉淪吧。

美國毒品氾濫日趨嚴重，邊界鬆弛、進口貨櫃夾帶等，這場比反恐更艱難的戰爭，看來美國也投降認輸了。「美國夢」距這些人太遙遠，個人、家庭和政府都有責任。任令毒品狂潮蔓延，正是西方墮落的原因之一。

美國 毒品 費城

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