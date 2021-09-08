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湯淑惠 任L.A.皇家獅子會會長

洛杉磯訊
國會議員趙美心(中)、向洛杉磯皇家獅子會新一屆內閣成員頒發賀狀和證書。(洛杉磯皇家獅子會提供)
國會議員趙美心(中)、向洛杉磯皇家獅子會新一屆內閣成員頒發賀狀和證書。(洛杉磯皇家獅子會提供)

洛杉磯皇家獅子會於日前在哈仙達岡舉行2021-2022領導團隊就職儀式，由湯淑惠任會長。國會議員趙美心頒發賀狀，國際獅子會4-L2區總監Harry Shuster和第一副總監盧建國、第二副總監等到場祝賀。

就職典禮在隆重的獅會儀式下展開，洛杉磯皇家獅子會創會會長Jany Huang說明，4月份該會創會後舉辦的多項慈善活動，包括捐贈老人中心以及為癌症兒童募款等！

在4-L2區總監Harry Shuster帶領下，新一屆會長湯淑惠Tina Van、第一副會長Larry Liu、第二副會長卓月玲Amy Cho-Gilham、秘書長劉力和財務長Cecilia Wong等宣誓就職。

洛杉磯皇家獅子會團隊成員還有：榮譽顧問鐘學正、康樂長Kevin Lam、總務長Michael Geli、市場聯誼委員會組長Angela Lai、國際獅子會基金會（LCIF）協調員Lily Zhang、愛心服務委員會組長Rebecca Yiu、項目協商委員會協調員Dianna Cheng、醫學顧問委員會組長Michael Lee、愛心委員會殘疾青年關愛委員會副組長Megan Geli。

皇家 洛杉磯 老人中心

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