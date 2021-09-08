反仇恨犯罪 9/18音樂會促和諧

一場停止針對亞裔 仇恨犯罪及猶太亞美尼裔亞大屠殺的公益音樂會，將於9月18日(周六)晚上7時，在亞凱迪亞市洛杉磯 縣立植物園，舉行戶外音樂會。音樂會發起人Nat Nehdar、聯合美國洛杉磯羅省中華總商會，邀請愛樂人士起聆聽為停止種族歧視 及追求正義，大家合作的一場超水準音樂會。

這場活動集合了國際知名及國內演奏家表演，Pasadena 坦威鋼琴特地贊助9呎演奏型鋼琴。當天節目內容豐富，有鋼琴、大小提琴、琵琶表演及歌唱等演出，並邀請到世界級小提琴家美籍Viadimir Tsypin音樂家，從紐約到洛杉磯表演。

華裔音樂家黃煐媖及大提琴家嚴淩，演出蕭泰然的福爾摩沙三重奏、彩雲追月、望春風。琵琶家劉玉表演十面埋伏。

這是南加州首度為了停止針對亞裔仇恨犯罪的大型室外音樂會，前巴沙迪那市人際關係委員會主席、活動主辦人Nat Nehdar ，特地為歧視亞裔犯罪和百年的猶太人大屠殺，不同性別和膚色,教導所有華裔子弟要有正確的觀念，養成自尊自愛以及尊重每一種族及膚色！

聖蓋博市議員廖欽和呼籲大家踴躍參與公益音樂會，會讓大家保持安全的社交距離，將是一場令人感動的室外音樂會。購票與活動詳請請洽：Nat Nehdar，626-437-1354。Email:[email protected]

黃煐煐626-260-5737。